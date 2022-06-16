河北一患儿疑因核酸报告延误治疗去世 家属质疑鉴定结果

河北一名患肠梗阻儿童去年疑因没有核酸报告延误治疗去世，家属在网上发帖质疑医疗鉴定结果，对此，涉事的河北医科大学第二医院通报称，将积极配合调查，并按照法院审理结果予以处理。

据南方都市报报道，河北医科大学第二医院昨天（15日）通报称，该患儿病情进展较快，病情危重，虽经积极治疗、抢救，仍不幸死亡。医院对此深表遗憾，目前该案件仍在审理中，将积极配合调查，并按照法院审理结果予以处理。

一则“河北一婴儿因无核酸报告，被医院拒绝救治身亡”的消息这两天在互联网上引发关注。微博用户名为“是IU麻麻”的网友13日发帖称，去年5月27日，在她的孩子出生后第34天当晚，发现孩子出现吐奶、食欲差的情况，便和老公连夜带孩子去河北生殖妇产医院急诊，儿科医生做了检查诊断，考虑肠梗阻，建议转去综合性医院。去年5月28日凌晨两点多，她带孩子到达河北医科大学第二医院急诊，因孩子伴有发热，急诊拒绝治疗并让他们到发热门诊，称会有儿科医生进行诊治。当天凌晨2时50分，孩子被接诊，医生说孩子发烧，需要入住方舱。

“是IU麻麻”称，孩子凌晨4时15分进入方舱后，医生给出诊断称孩子“腹胀待查：小肠结肠炎 肠梗阻”。病情评估为“病情平稳，活动自如，无营养不良，生命体征尚平稳”。进入方舱病房后，医生并未按照新生儿肠梗阻的治疗措施进行治疗，而是告知需等白班医生上班后再进行治疗。

这名母亲在帖文中写道：“7时50分孩子口鼻涌出粪便出现休克状态后，我们无数次哀求尽快抢救孩子，医生却以方舱病房不具备抢救条件和没有核酸报告为由拒绝将孩子转入儿科ICU进行抢救，错过了最佳治疗时机，导致我孩子病情急转直下。从5月28日2时50分医院接诊到11时51分转入儿科ICU（转入ICU后当即就下了病危通知），延误治疗抢救长达9个小时，任由病情发展，直接导致我孩子的死亡。死亡原因：肠梗阻、小肠结肠炎、引发脓毒症导致多器官功能衰竭。”

“是IU麻麻”称，他们起诉省二院后，才知道医院ICU抢救的过程中都不符合要求，仅安排一名总住院医师和一名实习医师参与，没有主任级别或高年资的主治医师。今年5月18日，石家庄市医学会的医疗事故鉴定会将事件鉴定为一级甲等医疗事故，但省二院只承担次要责任，家属负主要责任。

对医疗鉴定结果，“是IU麻麻”写道：“石家庄市医学会医疗事故技术鉴定办公室及相关鉴定专家枉顾事实依据，颠倒黑白，避重就轻，公然在医疗事故鉴定中袒护省二院，毫无公平公正可言，家属坚决不认可石家庄市医学会的判定结果。”

对此，河北医科大学第二医院发布情况说明称，对近日一名患儿在该院诊治发布有关报道，医院高度重视，对事件展开专项调查。经调查，患儿于2021年4月23日出生，生后三天到该院就诊，被诊断为疑似先天性巨结肠，低蛋白血症住院治疗17天。5月28日凌晨因腹胀、发热再次到该院诊疗，患儿病情进展较快，病情危重，虽经积极治疗、抢救，仍不幸于5月29日7时24分死亡。

院方称，2021年6月，患儿家属向属地法院起诉，2022年5月医学会召开了医疗事故鉴定会，并出具鉴定结果，目前该案件仍在审理中。“我院将积极配合调查，并按照法院审理结果予以处理。”

疫情期间，中国多地都曾出现因核酸报告耽误病人治疗事件。今年1月，西安一名孕妇因核酸检测问题无法入院，在医院外长时间等候最终流产；上海封城期间，又发生多起因缺少核酸报告导致病人耽误治疗甚至死亡事件。