港媒：参与回归庆典港官员隔离期减至七天

今年是香港回归25周年，外界关注中国国家领导人是否会来港视察，主持新一届政府就职仪式。消息人士透露，参与回归庆祝活动的香港高级官员和工作人员的隔离时间要求从14天减至七天。

综合香港《南华早报》《星岛日报》报道，消息人士透露，有机会与中国大陆官员会面的香港官员和工作人员原来须先自主健康管理七天、后在酒店隔离七天，但经微调后，自主健康管理时间缩减至四天、酒店隔离时间则减至三天。自主健康管理期间，这些隔离人员被要求避免前往高风险地点和公共集会，包括酒吧、空气流通不畅的场所。

由于隔离时间被缩减，因此两家据信是留给香港官员和工作人员隔离的湾仔酒店，香港万丽海景酒店和君悦酒店近日已重新开放6月23日至27日的房间预约。但这两家酒店分别在6月27日至7月2日和6月28日至7月2日期间不对客人开放。

另一名消息人士还透露，原定对那些可能将与来访国家领导人有密切接触的人的七天酒店检疫期可能会缩短至三天。

《南华早报》上周报道称，香港现任特首林郑月娥、部长和常任秘书以及行政会议的非官守议员将被要求在闭环中活动，在中国大陆代表团到访香港前，他们不得与外界人士见面。参与回归庆典的1000名工作人员、保安和警察也可能将接受为期七天的封闭安排。

虽然目前仍不清楚中国国家主席习近平是否将率团赴港参加回归庆典，但林郑月娥早前曾发誓，港府将致力于为国家领导人在本月底的访问创造条件。

香港警务处处长萧泽颐早前接受《星岛》专访时也说，香港警方会总动员出动，包括调动后勤人员到前线，确保“七一”庆典安全顺利举行。对于警方针对会展一带的保安部署，警方会安排适当警力，以确保相关活动能顺利及有秩序地进行。