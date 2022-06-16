中国多地缩短入境人员隔离时间

中国多地缩短入境人员的隔离时间要求，从原先的21天隔离时间缩短四至七天；中国民航局也从6月起调整熔断规则，航班被熔断的几率降低。

综合第一财经、网易、腾讯网等媒体报道，四川疾控今天（16日）宣布对入境四川省的人员集中隔离时间进行了缩短。对所有从四川口岸入境人员实行10天集中隔离，意味着从四川入境后实施集中隔离医学观察的14天缩短了四天。

中国首都北京市率先于5月24日缩短隔离期，入境北京人员仅需要集中隔离七天、后居家隔离七天，实施“7+7”政策。

江苏省南京市、常州市、徐州市以及湖北省武汉市入境人员的隔离时间也从原先的“14+7”调整为“7+7”，缩短了七天的集中隔离时间。

刚解封的上海市则仍维持“14+7”，上海出行到其他省市方面，浙江、重庆等多地则对上海的区域进行了进一步的细化，多地规定对于中风险地区外的低风险地区人员可以流动；而在长三角城市群中，江苏省的南京和苏州仍对上海人员执行了较为严格的防范措施，“七天集中隔离”均为标配。合肥的政策则相对宽松，仅需“四天集中隔离+三天居家隔离”。

浙江是首个对上海居民解除“一刀切”的省份，在6月15日“浙江发布”的最新更新中，上海的16个区中，除了部分划定为中风险地区的街镇需要“七天集中隔离+七天居家健康观察”，其他大部分地区都被纳入了七天日常健康监测。

截至目前，中国最严格的口岸城市是辽宁省大连市，入境必须隔离“14＋14”，长达28天。

报道称，由于中国各地对入境人员的集中隔离要求不一，入境人员可透过微信搜寻小程序“国务院客户端”，进入后点入“各地防控政策”即可搜寻各地的最新规定。

另外，中国民航局增加航空公司国际航班配额后，近期也调整了熔断规则，对入境中国航班是否被熔断的统计日期自落地后七天缩减至五天。

此前，航班落地之日及随后连续七天内，若航班载运入境旅客的阳性感染者数达到五例以上，则判断航班被熔断。但经调整后，第六天和第七天出现的阳性感染者，将不再影响航班熔断，航班被熔断的几率降低。后续同一航线的回国旅客，也能更早确定自己将搭乘的航班是否被熔断。

报道称，这一调整，或许也与近期国务院常务会议的决定有关。国务院常务会议上月决定实施六方面33项措施，其中针对航空方面提到要有序增加国内国际客运航班，制定便利外企人员往来措施。