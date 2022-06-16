中国发改委：居民消费价格指数运行合理区间能达全年3%目标

中国国家发展改革委员会说，中国5月份物价持续平稳运行，市场供应量将持续增加，跨区调运能力明显增强，为稳定居民消费价格奠定坚实基础。中国居民消费价格指数（CPI）将继续运行在合理区间，能够完成全年3%的预期目标。

据澎湃新闻报道，针对在全球普遍高通胀情况下，如何看待中国当前物价形势，以及后期中国物价会否大幅上涨的提问，中国国家发改委新闻发言人孟玮今天（16日）在线上新闻发布会上，做出上述回应。

中国国家发改委新闻发言人孟玮说，5月份，中国物价继续平稳运行，上下游价格走势更趋协调。其中，居民消费价格指数（CPI）同比涨幅2.1%，与上月持平，环比下降0.2%；工业生产者价格指数（PPI）同比涨幅回落至6.4%，涨幅比上月收窄1.6个百分点，连续七个月回落。

孟玮说，需要说明的是，中国物价平稳运行，是在国际大宗商品价格持续高位运行、全球其他主要经济体普遍面临较大通胀压力的背景下实现的，成绩来之不易。5月份，美国、英国CPI同比涨幅分别达8.6%、9%，继续创40年来新高；欧元区CPI同比涨幅达到8.1%，再创历史新高；不少新兴经济体CPI涨幅超过10%，少数国家甚至达到50%以上。可以说，中国物价水平远低于美欧等主要经济体，继续对全球物价发挥了重要的“稳定器”作用。

谈及展望今年后期，孟玮说，中国粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产稳定、供应充足，特别是随着应季鲜活农产品大量上市，市场供应量将持续增加，加之各地物流堵点卡点疏导得力，跨区调运能力明显增强，稳定居民消费价格具有坚实基础，中国CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。

她还说，PPI方面，尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但中国口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，预计后期PPI涨幅有望进一步回落。