中国粮食反腐治理 至少14省级官员被查

中国国家粮食和物资储备局原党组书记、局长张务锋昨天（15日）落马。有媒体统计，自去年8月以来，中国各地紧盯粮食购销领域腐败问题开展专项治理，至少14名省级官员被查。

据上游新闻报道，随着中国各地粮食系统反腐风暴的持续推进，一批“硕鼠”“蚁贪”扎堆被查，引发社会高度关注。

报道称，作为中国粮食生产第一大省，黑龙江承担着维护国家粮食安全“压舱石”的重任。自2021年开展专项整治以来，黑龙江查办了六名省管干部，其中包括两任省粮食原局长。截至2022年4月15日，黑龙江全省纪检监察机关共立案686件1009人、采取留置措施92人。

据上游新闻不完全统计，专项整治后，中国至少有七名省级粮食企业领导，以及七名省级粮食局原负责人或班子原成员被调查，涉及浙江、福建、安徽、辽宁、河北、黑龙江、山西、江苏、青海等省份。

为护航中国粮食安全，中共中央纪委国家监委在全国掀起一场粮食系统反贪风暴。

中央纪委国家监委去年8月部署在全国范围内开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作。此前一个月，原中国国家粮食局党组成员、副局长徐鸣落马。

“粮仓硕鼠”更成为了中纪委公布的2021年度十大反腐热词之一。该词汇被解释为，那些胆大妄为、贪得无厌的“靠粮吃粮”腐败分子，并点名了原中国国家粮食局党组成员、副局长徐鸣，中储粮湖南分公司原副总经理张重咏，原山西省粮食局党组书记、局长杨随亭等人，强调他们的被查处，释放了全面从严、一查到底的强烈信号。

在今年年初召开的十九届中央纪委六次全会上，强调深化粮食购销等领域腐败专项整治。

中央纪委国家监委去年11月底公开通报了10起粮食购销领域违纪违法典型案例，此后高密度通报各地典型案例。

上游新闻根据公开数据统计，自从专项整治以来，中央纪委国家监委网站已经集中公布约70起各地粮食购销领域腐败典型案例，点名了一批“粮仓硕鼠”。

黑龙江作为中国第一粮食生产大省，粮食系统反腐更受关注。

黑龙江省委涉粮问题专项巡视组去年9月22日对省发改委、省粮食局等省直涉粮部门和省管企业，开展了为期45天的涉粮问题专项巡视。

专项巡视还不足一个月，已退休的黑龙江省粮食局原局长胡东胜被查。他是专项整治开展后，首个落马的省级粮食局局长。

随着胡东胜的落马，拉开黑龙江省粮食系统反腐风暴的大幕，今年1月至少14人被密集通报。接任胡东胜担任黑龙江省粮食局“一把手”的朱玉文，也在今年4月18日被查。专项整治后，黑龙江粮食系统至少已有30人被通报。

自去年8月专项整治工作以来，中国各地以粮食购销领域腐败为靶心的专项治理也在纷纷开展。多个粮食主产区、主销区及中央储备粮管理企业等均有涉案人员落马的相关通报。

广东是中国第一人口大省，也是全国最大的粮食主销区。专项整治开展后，广东成立省粮食购销领域腐败问题专项整治工作协调小组。截至今年3月底，广东省共起底涉粮违纪违法问题线索919件，立案364件，留置35人，涉案总金额2.5亿元人民币（约4421万新元）；处理党员干部69人，其中重处分11人，移送检察机关依法审查起诉14人。

河南省是中国重要的粮食主产区。截至6月2日，全省各级纪检监察机关共排查问题线索2534件，立案1100件1696人，留置85人。

公开信息统计发现，从地方上看，专项整治后，中国至少有七名省级粮食企业领导被调查，分别涵盖了浙江、福建、安徽、辽宁、河北等五个省份。其中，安徽省粮食集团有限责任公司两任党委书记周新开、聂军，副总经理陈金明，工会主席周志明等人被查。

不仅是粮食企业，先后有黑龙江、山西、江苏、福建、青海等五个省份的七名省级粮食局原一把手或班子原成员被调查。其中，黑龙江、山西两省粮食局“一把手”胡东胜、杨随亭二人，目前已被开除党籍。

在中管干部层面，今年1月23日，中国储备粮管理集团有限公司原党组成员、副总经理徐宝义涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。据悉，徐宝义是继原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣后，粮食系统第二名落马的中管干部。

此外，中储粮集团公司成都分公司、辽宁分公司、湖南分公司、安徽分公司，也各有一名高管共计四人被纪委调查。