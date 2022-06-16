唐山书记要求治安整治行动“清仓见底”

中共唐山市委书记武卫东昨天（15日）就社会治安整治专项行动展开调研时强调，要认真核查群众反映的问题线索，做到“清仓见底”。

据中国环渤海新闻网报道，武卫东昨晚就夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动到市公安局调研检查。他强调，要通过夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动开展，查漏洞、补短板、强弱项，健全完善常态化工作体系和工作机制，持续提升社会治理体系和治理能力现代化水平。

他首先现场检查市公安局接访窗口设置和值班值守等情况。他要求坚持全天候24小时值班值守，不断提升接待群众来访服务效能，为迅速精准处置群众反映问题奠定坚实基础。

武卫东也在夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动指挥部，主持召开调度会，听取专项行动开展情况汇报，并对下步工作进行安排部署。

他强调，要通过夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动开展，查漏洞、补短板、强弱项，持续提升社会治理体系和治理能力现代化水平。要建立全天候常态化发现线索、打击犯罪的工作体系，坚持干部下访与群众来访相结合，用心用情用力解决突出问题，切实提升人民群众安全感和满意度。

唐山市上周五（10日）发生烧烤店殴打女性事件，疑似涉及黑恶势力，引起外界特别关注。唐山官方之后决定开展夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动，并公布民众可以举报的方式。