郑若骅丈夫公司涉合谋定价被起诉

香港律政司司长郑若骅丈夫潘乐陶旗下公司安乐工程集团及信兴集团涉嫌在提供空调工程时合谋定价、瓜分市场或围标，遭竞争事务委员会入禀法院展开法律程序。安乐工程股价最新跌幅7.2%，报1.67港元（约2角9分新币）。

综合香港《明报》和网媒“香港01”，香港竞委会指出，安乐及信兴两家互为竞争对手的空调工程供应商，在2015年12月14日至 2019年12月4日期间，在香港提供空调工程时合谋定价、瓜分市场或围标。

竞委会认为，有关行为属严重反竞争行为，违反《竞争条例》（第 619 章）的第一行为守则。

除上述两家公司外，安乐高级工程师佘嘉伟、安乐高级工程师郑洁纯，以及信兴高级经理关兆坚也面对竞委会的起诉。

竞委会正向竞争事务审裁处申请向涉事公司和个人施加罚款，向竞委会支付调查费用和讼费，并要求安乐和信兴推行有效的合规计划等。

竞委会行政总裁毕仲明说，空调供应是现代生活的必需品，有关合谋行行为影响到不少住户及在商业大厦工作的市民大众。今天的执法行动也进一步展示，打击影响民生的合谋行为继续是竞委会的执法重点之一，尤其是当涉案公司乃空调市场具规模和活跃的参与者。

毕仲明提醒，企业的母公司必须确保集团的所有成员遵守《竞争条例》，并指上诉庭最近就另一起案件的罚款裁决，已重申这个原则，该裁决确认除了直接参与反竞争行为的各方，竞委会也可向与他们组成同一业务实体的其他公司或人士追究全额罚款。