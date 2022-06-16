绿营党团：大陆禁台农渔产品输入企图影响选情

中国大陆对台湾凤梨、莲雾、释迦、石斑鱼下达禁止输入指令后，再公告由台湾出口的冷冻白带鱼包装上发现冠病病毒，将暂停出货厂商申报作业。对此，民进党立院党团指大陆以农逼政、企图影响台湾地方选举。

综合中时新闻网和台湾《自由时报》报道，民进党立法院党团今天（16日）召开舆情回应记者会，党团干事长郑运鹏说，从上周的石斑鱼、到昨天的白带鱼，中国大陆已违反国际贸易原则和惯例，以各种方式禁止台湾农渔产品进口。民进党于2018年底选举大败，当时有很多伤害台湾农渔民的新闻，由国民党配合，后来发现来自中国大陆。

郑运鹏接着举例，2018年有媒体人拿出2007年的旧照片，声称高雄旗山和美浓地区有大量香蕉遭弃置；网络上还突然冒出凤梨生产过剩、倒进水里的传闻，结果是中国大陆广东大量生产过剩的照片，跟台湾一点关系都没有。国民党青工会和南投党部当时对媒体发表、在网络散播，制造农民惨况假讯息，造成农民对政府的不信任，虽然政府和农会已多次解释，但中国大陆透过制造假新闻的状况仍层出不穷。

因此郑运鹏说，从农委会到地方政府、各级农会，这几年来都很谨慎处理跟农渔民有关的议题，希望他们不要受害、也不要被误导，选前出了这些“先水果再渔产”禁令，让台湾无法出口，甚至告诉国际台湾农渔产品有虫害、药害，也不让台湾以科学检验方式对谈，就是要政治操作企图影响大选。

党团副书记长王美惠也指出，台湾要出口到国外的石斑鱼，都是非常谨慎、辛苦饲养的鱼，目标要卖到好价格，中国大陆却这样打压台湾，包含凤梨、释迦、莲雾、香蕉、到石斑鱼，都是台湾最好的水果和渔产，中国大陆每到大选就会打压台湾，这其中有什么问题就要说清楚，却什么都说不清。