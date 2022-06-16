巴切莱特称访疆期间未能与任何被拘维吾尔人交谈

联合国人权高专巴切莱特周三（15日）说，她在访问新疆无法探访被拘留的维吾尔人及他们的家人，且整个行程有中国官员陪同，访问行程受到限制。

据彭博社报道，巴切莱特于当地时间周三在人权理事会会议上说，在访问新疆期间，她未能与任何目前被拘留的维吾尔人或他们的家人交谈，整个行程受到限制，尤其是冠病疫情下，访问行程在闭环中进行。

巴切莱特说，中国政府帮助她会见了她所要求会见的所有机构，包括关键部委的高级成员、司法部门、商界、学术界和其他相关利益攸关方，她也重申此次访疆行程不是调查。

巴切莱特上月23日至28日到广州和新疆访问六天，是联合国人权高专17年来首次访华。受冠病疫情影响，行程以闭环方式进行，无外国记者陪同。

美国此前多次指巴切莱特在受限制情况下访华是一个“错误”，称巴切莱特在中国政府的限制下，无法对新疆人权状况开展一次全面独立调查，人权组织也担心她可能沦为北京的宣传工具。不过，巴切莱特在结束访华后的记者会上称，她能在“不受监督”下与联合国安排的人员交谈。中国官方也多次强调，期间活动安排均是根据巴切莱特本人的意愿、经双方充分协商进行，整个行程没有受到限制。

中共中央总书记习近平今天在《求是》杂志撰文称，中国将坚定不移地走出一条顺应时代潮流、适合中国国情的人权发展道路，进而推动中国人权事业的健康发展。彭博社认为，这表明中国不会在人权问题上对西方国家进行退让。