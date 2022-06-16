现有前任特首办位满 港府拟为林郑增设

香港特首林郑月娥卸任在即，香港行政署称，由于目前位于中环的前任特首行政办公室已位满，港府正安排在金钟太古广场设立林郑卸任后的前任行政长官办公室，规模和人手编制将与目前办公室标准相若。

据网媒“香港01”报道，历届特首卸任后都会获政府提供“前任行政长官办公室”支援行政工作，不过，目前位于中环的办公室已安排三名前特首，无法再支援第四位特首的行政工作。

港府于2005年11月向立法会财务委员会建议，向前任行政长官提供办公室及行政支援，旨在为支援前任行政长官进行推广和礼节性的工作，包括会见访港政要及代表团、接受香港和海外传媒访问、参与公开和社交活动及发表演说。

两任特首董建华和梁振英都曾在前任办参与社交活动，接受香港和海外传媒访问。曾荫权则较为低调，卸任后较少公开露面。

根据香港行政署2020年3月回复立法会财委会的内容，前任行政长官办公室的支援服务是由三名高级私人助理、三名助理文书主任、三名贵宾车司机及一名文书助理提供。其中文书助理同时为三人提供服务。于2020／21年度，政府支援三名前特首开支预算约为1141万元（港币，201万新元）。

不过林郑卸任后，未必能进驻现有前任特首办。根据办公室网页介绍，办公室“可供多至三位前任行政长官进行推广和礼节性的工作，以及与其前官方身分相关的活动”。换言之董建华、曾荫权、梁振英目前使用前任办，已经用尽办公室的容量，而由于前任办本身属历史建筑，理论上不太可能再改建扩容。

前任特首办坐落中环半山区坚尼地道28号，建于约1905年，前身为皇仁书院临时校舍、官立汉文中学等。该处于1993年至1999年，也曾是中英联合联络小组的办公室，用作举行会议。这个地方于2007年4月正式成为前任行政长官办公室，现为一级历史建筑。

香港行政署称，港府正物色其他适合地点作设立第四位前任行政长官办公室之用。考虑到当前没有其他合适的政府处所，及前任行政长官办公室的运作需要，包括位置、交通、便利会见各界人士及保安等因素，正准备在金钟太古广场设立第四位前任行政长官办公室。

林郑月娥较早前表明，卸任后不会成立智库，免惹起“干预”的观感，还称自己“不在其位不谋其政”，被质疑暗讽董建华、梁振英两任特首。