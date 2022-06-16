传聂德权不加入港府新领导班子

香港现任公务员事务局局长聂德权，据报将不会加入新一任港府的领导班子。

据香港《星岛日报》报道，香港候任特首李家超已完成下任政府领导班子组建工作。据悉，现任公务员事务局局长聂德权将不会加入新的领导班子。

公务员事务局常任秘书长杨何蓓茵将接替聂德权，出任公务员事务局局长。早前有消息指，聂德权将转任劳工及福利局局长，但一直未获证实。今早（6月16日）有消息称，劳福局局长由香港现任社会福利署署长梁松泰出任，但《星岛》获悉，劳福局局长另有其人。

聂德权被视为香港现任特首林郑月娥的爱将，他出任公务员事务局局长期间，除了公务员事务外，还负责统筹疫苗接种工作，其为人与工作能力一直获得好评，得悉他不加入下任政府的人士，对此甚感可惜。

另据网媒“香港01”报道，大湾区航空公司（GBA）董事及行政总裁丘应桦，预料将接替邱腾华，出任香港商务及经济发展局局长。

改组后的运输及房局局分拆为房屋局及运输及物流局，前者料由建筑署长何永贤出任，去年退休的发展局前常任秘书长林世雄则任运输及物流局长，意味现任运房局长陈帆无法留任。

丘应桦1982年加入国泰航空， 2015年至2017年任国泰港龙航空行政总裁，2021年1月被任命为大湾区航空公司（GBA）的董事及行政总裁，筹组成立大湾区航空有限公司及负责整体营运。

政务官出身的邱腾华，早于2007年出任环境局长，2012年出任香港前特首梁振英政府的特首办主任。2017年现任特首林郑月娥上台，他调任商经局长，任内不时受建制派批评未处理好港台问题。