原安邦接管组副组长符飞被查

中国保险保障基金风险处置与法律事务部原总监符飞涉嫌严重违法，正接受纪律和监察审查。

据中共中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组、北京市纪委监委今天（16日）消息，中国保险保障基金有限责任公司风险处置与法律事务部原总监符飞涉嫌严重违纪违法，目前正接受中纪委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查；经北京市监委指定管辖，昌平区监委监察调查。

据澎湃新闻报道，此前符飞还有一个身份更受人关注。2018年2月，中国银保监会发布关于对安邦保险集团股份实施接管的决定，其中明确接管组组长为何肖锋，副组长为徐敬惠、罗胜、符飞。

2018年8月，北京首都开发股份发布的公告显示，公司新任董事符飞由当时的安邦人寿提名，简历显示，符飞出生于1971年7月，为中国保险保障基金风险处置与法律事务部总监、安邦保险集团股份接管工作组副组长、中华联合人寿保险股份董事、远洋集团控股董事。

据中央纪委国家监委网站披露的符飞简历显示，早在2021年8月，符飞的职位便已从中国保险保障基金风险处置与法律事务部总监变为公司员工。也就在他职务变化前，2021年7月，远洋集团公告称，由于需要更多时间专注处理其他业务，符飞辞任该公司之非执行董事及战略及投资委员会成员职务。

其实，符飞并非首位被查的问题金融机构接管组成员。2021年7月，四川银保监局党委委员、副局长李国荣被查，李国荣当时还有一个身份是包商银行接管组副组长、包商银行临时党委书记。

符飞所在的保险保障基金公司作为中国国务院批准设立的基金管理运营主体，既是提供公共服务的金融机构；又是实行公司化管理、市场化运作的法人企业。2008年9月，原中国保监会、财政部、中国人民银行三部委共同颁布了《保险保障基金管理办法》，由政府出资设立。