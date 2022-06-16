中国印发不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南

中国国家卫生健康委员会今天（16日）发布了《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南（试行）》。《指南》称，这种疾病的病因和发病机制尚在研究中，中国暂无相关病例报告。

据中新社报道，《指南》介绍，截至2022年5月20日，欧洲监测系统数据显示，该病可见于各年龄段儿童，5岁以下多见；住院患儿中14.1%需住重症监护病房。2022年5月27日，世卫组织公布，33个国家报告650例疑似病例，至少38例需肝移植，死亡九例。现有证据未发现各病例之间存在明显的流行病学关联，尚不支持其为传染性疾病。

《指南》称，不明原因儿童严重急性肝炎的病因和发病机制尚在研究中。目前世卫组织认为，尽管将腺病毒感染作为病因的假说有一定合理性，但腺病毒通常引起低龄儿童轻度、自限性的消化道或呼吸道感染，不能完全解释该病一些较严重的临床表现，故该病与腺病毒的关联需进一步明确。大部分患儿未接种过冠病疫苗，不支持该病与冠病疫苗副作用有关的假说。

关于临床表现，《指南》介绍说，急性起病，多表现为乏力和纳差、恶心、呕吐、腹泻、腹痛等消化道症状，随之出现尿色黄赤，皮肤、巩膜黄染，部分患儿可有大便颜色变白、肝脏肿大、发热和呼吸道症状，个别可有脾脏肿大。少数病例可在短时间内进展为急性肝衰竭，出现黄疸进行性加重、肝性脑病等表现。

关于治疗措施，《指南》称，应采取对症和支持治疗为主的综合救治措施，要密切观察病情变化，评估精神状态，监测实验室指标，预防并发症。肝衰竭患者应及时转诊至有救治能力的医院。