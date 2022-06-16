卡塔尔世界杯主办方已在签证申请系统加入“台湾”选项

卡塔尔世界杯主办方已在入境签证申请系统的国籍选项中加入“台湾”的选项，台湾外交部今天（16日）对此表示感谢和肯定。

综合路透社和台湾《联合报》报道，所有世界杯门票持有者都必须申请用于识别球迷身份的“球迷证”（Hayya Card），同时也可作为卡塔尔的入境签证，但台湾政府发现申请系统的国籍选项中没有列入“台湾”，引起台湾政府的谴责。

随后主办方在选项中加入“中国台湾”，同样引起台湾政府和人民的强烈抗议。台湾外交部昨天发表声明呼吁主办方不要让的政治因素干扰体育活动，“玷污重视公平竞争和强调运动员精神的体育场馆”。

中国大陆外交部发言人汪文斌昨天被问及此事时仅重申：“台湾是中国的一部分，坚持一个中国原则是国际关系基本准则，也是国际社会普遍共识。”

到了周三晚上，主办方就把选项修改为“台湾”，并在旁边加上台湾“国旗”。

台湾外交部发言人欧江安今天说，台湾外交部对于世界杯主办方正视台湾球迷权益并迅速回应台湾诉求的善意，表示感谢和肯定。

路透社报道称，卡塔尔世界杯主办方作出修改的举动标志着台湾的一个罕见胜利，台湾与卡塔尔没有正式建立外交关系，与大多数国家一样，卡塔尔只承认北京政府。

台湾大多以“中华台北”的名义参加奥运会等大多数国际体育比赛，以避免引发政治争议。台湾没有资格参加卡塔尔世界杯，但足球在台湾很受欢迎。