汤家骅：港人争取的应是一国两制下的民主

香港行政会议成员、资深大律师汤家骅说，香港人争取的民主应该是《基本法》和“一国两制”下的民主，在国家体制外谈民主毫无意义。

据香港《星岛日报》报道，汤家骅撰文称，有人指香港变了是因为没有民主派了，但汤家骅反问，25年来民主派争取的是怎样的民主。假如接受主权回归，会学习尊重国家主权的存在，这便是“全面管治权”的意思。

他认为，香港人要懂得分辨出独立自治和高度自治的不同之处。港人争取的民主应该是《基本法》下和“一国两制”下的民主，把政制改革和脱离国家体系划上等号，是漠视了主权回归的改革基础。他直言，香港的民主运动暂时是失败了，因为领导者不懂得、也不接受主权回归的事实，所以是注定失败。在危及制度下谈民主、在国家体制外谈民主更无意义。

还有人指香港变了是因为《香港国安法》，汤家骅反问道，既然主权回归，当主权受到严重挑战时，为什么国家不能保护自己。他续称，2003年无“港独”思想、无暴乱，2019年之前无危害国家安全、超越自由权利界限的言行。时代变了，当“一国两制”危在旦夕时，设立国安法是要防止特区制度彻底改变。他质疑今天“一国两制”安稳尚存，怎可说是变了。

汤家骅提到，很多人也喜欢引用《中英联合声明》，但他认为，如果看过《声明》的话，不相信有人会对“一国两制”有所误解。他说，香港回归的重点是主权回归，两制并行只是一种妥协安排，而非重中之重，这点在《声明》中已说得清清楚楚。

汤家骅说，香港回归后建立了新的宪制秩序、新的权力界定、新的司法框架；与殖民地时代相比，特区制度更民主了，人权更得以明确保障了，香港人终于可以当家作主，香港特首和主要官员不再是英国人。

他续称，主权回归带来的改变是实质、是重要、是国家民族所期待。50年不变的是资本主义社会和港人生活方式；前者从无改变，后者若有改变只是时代转变所然。生活方式如有改变的话，并非因为政制所致，关键是核心价值从无变。

汤家骅认为，香港民运是有醒觉的一天的，当港人明白到主权回归的重要性，一切问题便会有新的答案。可以说香港是变了，香港从殖民地成为掌上明珠，“一国两制”是强壮了，是安全了，但它由始至终也无真正的改变。他希望质疑者的期望和了解终有一天会改变。