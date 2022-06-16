中国反问美国重申站在历史正确一边是否为心虚表现

针对中俄元首通电话，美国国务院发言人昨天（15日）发声明称，选择同俄站在一起的国家将不可避免站在历史错误一边，中国外交部反问美国，重申自己站在历史正确的一边，是否为心虚的表现？

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌说，中国始终从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，独立自主作出判断，中国始终站在和平一边，站在公道一边。

汪文斌指出，当美国违背承诺，连续推动北约东扩，使欧洲再次陷入冲突对抗的时候，中国积极倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，呼吁建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

他说，当美国叫嚷要战斗到最后一个乌克兰人，为冲突拱火浇油的时候，中国积极劝和促谈，指出国际社会应当支持俄乌双方谈下去，而不是打下去。

他还称，当美国大搞极限制裁施压，危机外溢效应日益扩大蔓延的时候，中国坚决反对把世界经济政治化、工具化、武器化，强调不能让国际经济合作几十年努力的成果毁于一旦，更不能让各国老百姓为此付出沉重代价。

汪文斌最后反问道：“谁站在正确的一边，世人自有公论。俗话说，走夜路吹口哨给自己壮胆，美国一再表白自己是站在历史正确的一边，这是不是一种心虚的表现呢？”

习近平昨天下午与普京进行通话时，重申两国将在主权、安全等涉及核心利益和重大关切问题上相互支持，并呼吁各国以“负责任方式”推动乌克兰危机得到妥善解决。这是习近平和普京自今年2月25日以来就乌克兰局势再次通电话。