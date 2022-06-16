韩国加快推进“萨德”基地恢复正常运转

虽然中国此前表达了忧虑，但韩国政府还是决定加快推进位于庆尚北道星州郡的驻韩美军“萨德”（THAAD）反导基地恢复正常运转。

据韩联社报道，韩国国防部16日称，为了组建萨德基地环境影响评估协议会（下称协议会），已要求环境相关机构、基地所在地方政府推荐协议会委员。

根据有关法律法规，协议会成员将由地方政府和地方环境厅公务员、民间环境专家、所在地居民代表、环境部和国防部所属公务员组成。国防部计划委任居民代表和公民团体推荐的专家为评估委员，以便各方在审议过程中充分协商沟通。协议会成立后，国防部将走审议评估范围和方法、编写草案、公示文件、举行居民听证会等程序。国防部与环境部就评估结果达成一致后，环境影响评估工作随即告终。

美国一直敦促韩方尽快恢复萨德基地正常运转。韩国前届政府原计划于2019年着手开展一般环境影响评估，但协议会组建工作因居民反对被拖延至今。韩国总统尹锡悦曾在大选纲领中提出，将在任内结束环境影响评估，为驻韩美军执行任务提供支持。

韩国防长李钟燮和中国国防部长魏凤和本月10日在新加坡参加香格里拉对话期间举行会谈，中方就韩国部署“萨德”反导系统表示忧虑。此前一天，中国驻韩国大使邢海明在韩国一档电视节目上说，“萨德”反导弹系统的部署问题曾给中韩关系带来影响，希望双方要吸取经验教训，避免这一问题再度突出。