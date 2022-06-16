中国气象局要求做好面向防疫人员的高温预警

中国气象局今天（16日）称，中国北方将持续出现高温，要求做好面向疫情防控人员的高温预报预警。

据澎湃新闻报道，中国气象局今天召开会议，气象局党组书记、局长庄国泰会前对加强气象灾害监测预警、与各部门联动全力做好防灾减灾各项工作提出明确要求。局党组成员、副局长余勇对下一步工作进行部署。

会议要求进一步增强风险意识和忧患意识，全力以赴做好汛期气象服务工作，强化组织领导，加强应急值班值守，严格落实24小时值班制度。

会议也提出要加强动态监测预报预警，滚动开展会商研判推动气象灾害综合风险普查成果应用，加强与历史典型过程对比分析，及时提供有针对性的决策参考信息。强化流域上下游联动，做好暴雨区域联防联动。

会议还提到，要健全完善气象预警和应急响应联动机制，注重面向农机手、快递小哥等重点人群的预警信息发布工作。针对北方即将出现的持续高温，要提前为政府决策部门提供信息，提醒采取防暑降温措施，做好面向疫情防控人员的高温预报预警。

中国中央气象台预报，未来一周，华南、江南等地仍有强降水过程。6月18日至21日，长江中下游沿江附近、江南、华南及贵州南部等地有大到暴雨，局地有大暴雨。华北、黄淮等地将出现持续性高温天气。未来10天，山西南部、河北南部、河南、山东、苏皖北部等地将出现持续高温，日最高气温35℃至38℃，局地可达40℃。