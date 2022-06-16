北京天堂超市酒吧疫情趋缓 社会面隐匿风险仍存

北京市官方通报，该市天堂超市酒吧关联疫情趋向缓和，但仍存在社会面隐匿病例的风险。

据中国新闻网报道，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建今天在疫情防控工作新闻发布会上说，6月9日暴发的天堂超市酒吧聚集性疫情点多面广、来势凶猛。经过八天的艰苦鏖战和全市人民的齐心奋战，以快制快的果断措施效果显现，天堂超市酒吧关联疫情趋向缓和，但依然存在出现社会面隐匿病例的可能性，首都疫情防控仍处于关键阶段。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在同场新闻发布会上介绍，6月9日至16日下午3时，北京累计报告351例冠病病毒感染者，均涉天堂超市酒吧聚集性疫情。其中，天堂超市酒吧（工体西路6号）到访人员235例，酒吧工作人员七例，到访人员的续发关联人员109例。涉及14个区和经开区。

据中国央视网报道，北京市朝阳区副区长孟锐通报，截至目前，涉天堂超市酒吧疫情新增密接1638人（含同时空）、次密接549人，涉及朝阳区的均已落实管控措施，涉及外区人员已转办协查。同时强化预流调，对各风险点进行再梳理、再检查，对梳理出的“放大器”风险点再深挖、再排查、再管控，不放过任何风险隐患，消除隐匿传播风险。

孟锐介绍，6月15日0时至24时，朝阳区新增冠病病毒感染者12名；6月16日0时至15时，朝阳区新增冠病病毒感染者11名，均已转入定点医院治疗。

孟锐说，6月15日，朝阳区共采样4058524人，结果全部为阴性。6月16日至18日，朝阳区继续开展三天区域核酸筛查。

孟锐介绍，朝阳区继续开展全区生产经营场所大检查。重点排查公共场所扫码查验情况，突出检查重点，对进入餐饮单位、商超、菜市场、“七小门店”等各类公共场所的人员，严格检查测温扫码、72小时内核酸阴性证明查验等措施落实情况；对进入批发市场的人员，严格检查24小时内核酸阴性证明查验等措施落实情况。

孟锐说，6月12日至15日，共出动执法检查人员6015人次，检查生产经营场所9276个次，发现并整改问题639个，向社会公示245家防控措施落实不到位的场所。