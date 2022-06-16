新竹轮胎行大火案：嫌犯疑分家产不均纵火泄愤酿八死悲剧

台湾新竹市东大路一家轮胎行昨天（15日）深夜被纵火酿八人命丧火窟悲剧。据邻居透露，陈姓屋主二儿子疑因都更分家产问题，长期与家人感情不睦，昨晚情绪冲动下放火泄愤，让八名家人葬身火海。

综合台湾《联合报》《自由时报》和苹果新闻网等报道，外号“小宝贝”、有多项前科的31岁男子陈彦翔疑似因不满都更家产分配不公，昨晚与家人大吵后，竟愤而对着自家轮胎行店面泼洒汽油纵火，当时老板夫妇及媳妇们虽第一时间逃出店外，但想到还有四名孩子在二楼卧室，女主人们顾不得大火又冲入火场。

没想到火势实在来得太快、太猛，不到两分钟就吞噬整个铁皮屋。据邻居透露，事发第一时间二儿子陈彦翔甚至还在屋外歇斯底里与父亲争吵，父亲不断大喊“怎么救！”，完全顾不上纵火的二儿子还在一旁争执。

老板娘、女儿及两名媳妇当时虽想将二楼的四名孩子救出，但一楼店面已陷入火海，虽二楼后门有阳台可逃生，但因后门紧邻楼梯，浓烟及大火不断从一楼向上窜，阻断唯一逃生路线，二楼前方窗户又已被一楼大门窜起的火势吞噬，根本无处可逃。

四名女主人及四名小孩都未逃出火场，二楼还被大火烧到塌陷，楼地板全部烧为灰烬，八人最后被发现陈尸一楼。

大儿子因当时确诊在防疫旅馆隔离而逃过一劫，但事发后顾不得隔离规定，奔赴火场当场崩溃。他今天中午出现在灵堂，但看得出一夜未合眼面容憔悴瘫坐椅上不发一语。

据闻轮胎行原址原本预计本月23日将因都更进行拆除，老板与二儿子为此再次发生口角。

与轮胎行为邻几十年的邻居说，老板平时做人很好，常会送蔬菜敦亲睦邻；二儿子求学时主修汽修科，有意接掌轮胎行家业，但陈老板疑属意将店面分给从军的大儿子，二儿子为此不满，昨晚与父亲发生口角后，便持汽油点燃停放在轮胎行一楼的四辆电单车，不料火势迅速将整家轮胎行吞噬。

陈彦翔一把火将56岁妈妈、34岁老婆、7岁大儿子、6岁女儿与3岁小儿子、28岁大嫂、28岁妹妹与1岁姪女全都烧死。

新竹轮胎行陈姓老板率家人今早为葬身火海的八名家人办招魂仪式。（自由时报）

陈姓屋主忍住悲伤，今天一早与亲友回到现场，并请法师到现场招魂，场面哀凄，对家里发生这样的悲剧，陈姓屋主不发一语也未受访。

因火场有四名幼童，法师们也撒糖一一喊名字招魂，屋主与其他家属神情哀戚，甚至一度悲痛流泪，场面令人鼻酸。至于从军队赶抵新竹的大儿子则因确诊隔离，未能到场。

陈彦翔纵火造成八名家人最终葬身火海，却辩称只想吓吓人。（自由时报）

陈彦翔和父亲第一时间往门口逃跑，逃过一劫。有窃盗、毁损、诈欺等前科的陈彦翔在被戒护送医时辩称，案发当时因在气头上，开车至加油站买汽油后，原本只是想泼汽油吓吓爸爸，但当时因为跟父亲拉扯，嘴上叼的烟不小心掉下去，没想到烟头竟引燃大火，一开始他也想进去救人，但因为火势太大束手无策，自己也被火烧伤。

陈彦翔目前双手二度烫伤起水泡、后颈一度烫伤，伤烫伤面积占全身15%，目前预防性插管治疗中，预计还要观察三至万元天看有没有肺炎症状，才能拔管进行笔录。

辖区警方说，关于这起疑似人为纵火案，造成八死一伤，经初步了解，31岁的陈嫌疑似和家人发生口角后，泼洒汽油纵火所造成，警方第一时间获报到场后，即将嫌疑人依现行犯当场逮捕，目前戒护就医治疗中，尚无生命危险，但疑因吸入过多浓烟，目前在医院插管治疗。

现场经连夜抢救，寻获八具遗体，经检察官、法医及鉴识人员连夜相验，目前身分皆已确认，分别是陈嫌的母亲、妹妹、老婆及三个小孩，兄嫂及一个孩子。至于案件详细原因，还须检警持续调查厘清中。

陈嫌的妹妹陈佩君就读中学时曾是射箭队选手，从她的Instagram不难发现她热爱运动，总是脸挂笑容的她喜欢冲浪、和朋友一起出游，时常分享和外籍男友的甜蜜照片，看起来感情十分融洽。据了解，这对情侣原本准备今年要结婚，无奈遇恶火，粉碎了这场即将修成正果的异国恋。

资深消防分析，住商混合铁皮屋延烧快、火载量高，且因火势猛烈、易坍塌，消防员也难入内抢救，半夜失火往往非死即伤，若遇纵火，有消防设备也没用。