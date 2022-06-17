珠江流域再次出现编号洪水的可能性极大

中国交通运输部珠江航务管理局（下称“珠航局”）消息，气象部门预测，17日至21日，珠江流域强降雨仍将持续，主要江河水位将继续上涨，再次出现编号洪水的可能性极大。

据中新社报道，中国水利部《全国主要江河洪水编号规定》，全国大江大河大湖以及跨省独流入海的主要江河水位（流量）达到防洪警戒水位（流量）、2至5年一遇洪水量级或影响当地防洪安全的水位（流量）作为洪水编号标准。

自6月9日以来，珠江流域出现持续性大范围强降雨，西江连续发生2022年1号、2号和3号洪水，北江、韩江分别发生2022年第1号洪水，为2009年以来首次。

水位暴涨导致水路运输、航道及枢纽船闸通航、水运工程施工等领域安全隐患增多、风险加大，防洪度汛工作形势复杂严峻。

在前期及时开展防汛工作的基础上，作为珠江水系航运行政管理部门的珠航局15日召开汛期安全生产形势研判和工作会商部署会议，通报珠江流域降雨和汛情信息，研判当前防洪度汛、安全生产和保通保畅工作形势，部署下阶段重点工作。

会议强调，要强化统筹协调、坚持问题导向、压实工作责任、加强值班值守，充分发挥西江航运干线通航保畅工作机制作用，加强与水文气象、水利水电、地方交通港航等部门协作，及时掌握并通报汛情变化信息和动态形势，做好水系梯级枢纽的联合调度，严防船舶碰撞、触礁、沉船、走锚断链、人员伤亡、水域污染等事故，全力保障珠江水运和琼州海峡客滚运输安全生产形势总体稳定。