中国前财长楼继伟：不当疫情封堵对经济产生重大不利影响

中国前财长楼继伟认为，不当的疫情封堵所造成的交通阻断、产业链不能接续、人员不能复工等影响是全局性的，很难追责，但这对经济产生重大不利影响，所有参与者都受到损害。

据中国财新网报道，目前担任全国政协外事委员会主任的楼继伟，昨天（16日）在“2022凤凰网财经（夏季）云峰会”发表上述观点。

他认为，本轮疫情防控中出现“类公地悲剧”现象，并说经济学上的“公地悲剧”是指，私有土地所有者无偿利用一块公地，造成公地的过度利用并荒废，最终使所有使用者受损。与之类似，公共卫生事件防控主要靠公共部门，往往偏向于封堵，一个城镇、街区出现疫情，信息明确、便于问责。

他指出，中央部门对此已出台疫情防控九不准等相关政策，并开始严格督查。下一步需要总结防疫经验教训，优化应对政策，更有力地推出改革开放举措，才能从根本上扭转经济下行三重压力。

所谓的“九不准”指的是：

1.不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区。

2.不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施。

3.不准随意延长中、高风险地区及封控区、管控区的管控时间。

4.不准随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围。

5.不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间。

6.不准随意以疫情防控为由拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务。

7.不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施。

8.不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行。

9.不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。