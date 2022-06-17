美国制裁支持伊朗石化产品销售的中企

美国政府16日宣布制裁支持伊朗石化产品销售的中国、阿联酋和伊朗公司，因为这些公司与伊朗石化制造商组成网络，帮助伊朗躲避制裁，协助伊朗石化产品的海外销售。

据美国之音报道，美国国务卿布林肯和财政部外国资产控制办公室指出，这个由伊朗石化制造商和中国、阿联酋和伊朗的幌子公司组成的网络支持“众祥石化有限公司”（Triliance Petrochemical Co. Ltd.）和伊朗的“石化商务公司”（ Petrochemical Commercial Company），协助伊朗石化产品的海外销售。这个网络帮助实现国际交易，躲避制裁，支持伊朗石化产品向中国和东亚其它地区的销售。

美国财政部负责打击恐怖主义和金融情报的副部长纳尔逊（Brian E. Nelson）说，“美国寻求实现相互返回全面履行“联合全面行动计划”（JCPOA）的一条有意义的外交途径，在没有一项协议的情况下，我们将继续使用我们的制裁权力，限制伊朗出口石油、石油产品和化工产品，“美国将继续揭露伊朗用来掩盖制裁躲避活动的网络。”

新闻稿列出的伊朗石化制造商有“马伦石化公司“（Marun Petrochemical）和Fanavaran 石化公司，并指出“众祥石化有限公司”2021年从马伦石化购买了价值超过1300万美元的石化产品向中国运送，包括乙二醇；Fanavaran 石化公司向伊朗“石化商务公司”销售了价值数千万美元的石化产品，包括甲醇，最终目的地是中国。

幌子公司和运输公司包括香港“建和国际有限公司”（Keen Well International Limited）和“众祥石化有限公司”在香港的幌子公司“添福企业有限公司”（Teamford Enterprises Limited）。“建和国际有限公司”代表“众祥石化有限公司”处理向新加坡运送价值几百万美元的伊朗石脑油的付款，“添福企业有限公司”代表“众祥石化有限公司”协助向东亚地区运送伊朗石化产品的交易。

美国政府指出，“建和国际有限公司”和 “添福企业有限公司”等六家公司向“众祥石化有限公司”提供了协助、金融、材料或科技支持或商品服务，因此受到制裁。

由于制裁，这些公司在美国或被美国人拥有或控制的所有财产和利益都必须封冻并向财政部外国资产控制办公室报告等。