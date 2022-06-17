美驻华大使预计中国清零政策将持续至明年初

美国驻华大使伯恩斯周四（16日）说，他预计北京的清零政策将持续至2023年初，这将极大地挫伤美国和欧洲对华投资的积极性。

综合彭博社和路透社报道，伯恩斯于当地时间周四在与华盛顿智库布鲁金斯学会的中国问题专家何瑞恩（Ryan Hass）通过视频进行“炉边谈话”时说，“老实说，我认为我们将不得不长期忍受这个问题，这是中国政府发出的信号”。

他说，许多美国公司的业务和高管常驻在上海，但中国政府在上海实施严苛的封控措施，迫使许多美国商务人士离开中国。他补充道，美国驻华大使馆和上海领事馆一度安排了80名领事馆官员全天候运作，帮助“想要离开、需要水和食物、需要医疗”的美国公民。

伯恩斯还提到，虽然中国市场对外企来说非常重要，它们没有办法完全从中国市场撤离，但从当地商会的调查和商界领导人的谈话来看，中国的冠病政策存在巨大不确定性，导致这些外企在中国完全放宽防控措施前，在对华投资方面仍抱持犹豫态度。

他还说，中国的清零政策也限制了美国与中国官员的会面次数，还阻碍了美国议员的对华访问，最近两国的高层互动也只能在中国境外进行。

两国高层最近一次碰面是中国防长魏凤和和美国防长奥斯汀本月10日在新加坡香格里拉对话会期间的面谈。

路透社引述分析家称，如果中国政府不调整清零政策，中国将难以实现5.5％的官方经济增长目标。

另外，伯恩斯还批评中国社交媒体屏蔽了美国国务卿布林肯于5月发表的对华政策演说。他说，美国官方把演讲视频放在微博和微信平台上的两个半小时后就被屏蔽，几天后再放回去时，不久后又被屏蔽。