港媒：李家超新政府班子中七人是政务官出身

香港媒体报道称，候任特首李家超已完成新一届政府“三司三副司十五局”的组办人选，在李家超组建的班子成员中，有七名司局长出身政务官。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，根据政圈盛传名单，现任特首办主任陈国基将出任政务司司长，副司长是创科局前常任秘书长卓永兴；财政司司长陈茂波留任，副司长为现任发展局局长黄伟纶。律政司司长换人，大律师公会前主席林定国取代郑若骅，副司长为民建联立法会议员张国钧。

政务官出身的劳工处处长孙玉菡将升任至劳工及福利局局长，商务及经济发展局局长由大湾区航空公司董事及行政总裁丘应樺担任。另外，名单上至少四名局长留任或平调，其中保安局局长邓炳强、政制及内地事务局局长曾国卫，以及财经事务及库务局局长许正宇留任现职，教育局长杨润雄转任新设的文化体育及旅游局。

连同特首办公室主任，共22名李家超班子成员中，有七名司局长出身政务官，纪律部队出身的局长有三名，也有三名局长出身专业职系，三名司局长为现任立法会议员，非公务员出身的司局长则有九人。

其中首次出任问责官员的包括孙玉菡、卓永兴、发展局局长的宁汉豪、公务员事务局局长的杨何蓓茵及特首办主任的叶文娟。三名局长出身政府专业职系的包括出任房屋局局的何永贤、运输及物流局局长的林世雄、环境及生态局局长的谢展寰。至于来自立法会议员的司局长包括民建联张国钧、工联会麦美娟和无党派孙东。

离开政府的官员有八人，包括郑若骅、劳福局局长罗致光、环境局局长黄锦星、食物及卫生局局长陈肇始、运房局局长陈帆、公务员事务局局长聂德权、商务经济局局长邱腾华及创科局局长薛永恒。

全国港澳研究会副会长刘兆佳说，很多政务官有跨部门合作经验，他认为要做到司长或副司长，最重要是得到特首信任，做到互信和互相尊重，管理理念一致，减少磨合时间。有资深建制派称，国际政治形势复杂，香港大有机会成为攻击对象，需要能被信任的官员坐镇，因此下届政府的核心位署，皆有执行力兼忠诚度高者出任。

对于整体名单有多名政务官升任，刘兆佳说，外界不知道名单是否李家超的第一人选，这次看到外部人才较少，可能人才要等政治环境进一步稳定，才会提高进入政府的意欲。另外不能忽视的是，问责官员需要中央同意才能上任，因此人选可能涉及中央意向。

然而从名单来看，刘兆佳认为这次班子是实务型班子。他说，政治性重的岗位要看忠诚和担当，而实务型的岗位则要看专业能力和知识，因此他形容当中部份人在社会的知名度不高，但一直是做实务。

至于实务型班子能否改善行政效率，刘兆佳认为，上层管理者要有明确的施政目标，并让政策局有合理时间工作，应能做出成绩。他说，新届政府需要更有力达到中央和社会的希望，包括融入国家发展大局、化解深层次矛盾，并为新兴产业发展打下基础。