网络主播徐国豪偷逃税被罚1.08亿人民币

中国网络主播徐国豪因偷逃税款，被税务局追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计1.08亿元（人民币，下同，约2230.3万新元）。

据中国国家税务局网站16日通报，江西省抚州市税务局通过税收大数据分析，发现网络主播徐国豪涉嫌偷逃税款，依法对其开展了税务检查。

经查，徐国豪在2019年至2020年期间，取得直播打赏收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税1755.57万元，通过虚构业务转换收入性质等方式虚假申报偷逃个人所得税1914.19万元，少缴其他税费218.96万元。

江西省抚州市税务局稽查局对其未依法办理纳税申报少缴的个人所得税处一倍罚款，计1755.57万元；对其虚构业务转换收入性质虚假申报偷逃的个人所得税处两倍罚款，计3828.38万元。

据中国新闻网报道，徐国豪为陌陌主播“徐泽”，但目前在陌陌APP上搜索账号“徐泽”已经没有相关信息。

江西省抚州市税务局有关负责人表示，税务部门将进一步依法加强对网络直播行业从业人员的税费服务和税收监管，依托税收大数据分析，对存在涉税风险的人员，按照“提示提醒、督促整改、约谈警示、立案稽查、公开曝光”的“五步工作法”进行处置，不断提升网络直播行业从业人员税法遵从度，促进行业长期规范健康发展。

这是近日中国国家税务部门通报的第二位因偷逃税被罚的网络主播。网络主播孙自烜（网名：帝师）本月9日因偷逃税款，被北京市税务局第二稽查局追缴税款、加收滞纳金并拟处罚款，共计1171.45万元。