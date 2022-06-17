台渔业署：检验11家石斑鱼养殖场全合格

中国大陆以台湾石斑鱼验出结晶紫等禁药为由暂停进口。台湾渔业署和地方政府追查发现，被指控的三家养殖场并未供货，鱼货来自另11家养殖场，进一步调查检验发现，上述养殖场检验全数合格，结果将通过两岸平台通知中国大陆。

据《自由时报》报道，台湾渔业署说明，中国大陆称禁药石斑鱼来自三家养殖场、两艘活鱼搬运船，后续调查鱼货是另11家养殖场提供.台湾启动移动管制、逐场抽验鱼体、鱼塭底土、池水等，调查孔雀绿、结晶紫、四环霉素等项目，检验结果昨日出炉，并未查出禁药违规。全案检验结果将通过双方协议平台与中国大陆沟通。

渔业署副署长林国平说，渔业署与地方渔政单位会在石斑鱼未进入市场前派员到池抽检，包含养殖场在内，而卫福部食药署这五年到零售市场抽验石斑，都是零检出。

渔业署并说，除加强用药辅导与抽查，持续调查活鱼运搬船及养殖场等，将关注养殖源头、集货、活鱼运搬船等产销环节，强化法规、发证与勾稽，也会透过防检疫体系持续宣导正确用药，确保台湾石斑品质。

台湾行政院发言人罗秉成昨受访时也指出，各部会对陆方假借各种名义干扰、打压正常台湾农、水产品，“我们都做好准备、有以待之”，整体策略是分散市场，不要仰赖单一市场，至于在单一项目方面，也会视情形很快地提出因应与准备。

罗秉成强调，国际经贸往来要遵守国际规范与惯例，也要有足够的事实与科学证据。他说，很遗憾，近年来中国大陆就台湾输出的农产品，包括凤梨、释迦等，近期水产品如石斑鱼、白带鱼等，都是片面禁止输入，不符合国际惯例、规范。就算有，也应该是该批验出来的销毁或退运，而不是全面禁运，这样的做法是不能被接受的。