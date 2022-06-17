美国国安顾问沙利文：对台政策始终如一

美国国家安全顾问沙利文周四（6月16日）再次表示，美国对台湾的政策始终如一，反对中国大陆任何危害台海局势的行为。

据美国之音报道，沙利文星期四在华盛顿智库新美国安全中心（Center for a New American Security）的一场座谈会上再次重申了美国在台湾问题上的立场。他说，美国在台湾问题上的政策一向都没有改变，这包括一个中国政策，三个联合公报，《台湾关系法》和六项保证。

沙利文说：“从根本上讲，我们针对台湾在外交、国防、安全和情报方面所作出的努力和目的，就是确保我们不会需要回答我们是否必须保卫台湾这个问题，因为我们已经有效地通过威慑防止了这个选项的发生。我们现在所面临的挑战，是北京日益增长的威胁台海和平与稳定的活动。我们认为，坚持我们的原则，反对那些破坏稳定的活动是非常重要的。”

沙利文星期一刚刚与中共中央政治局委员兼负责外事的最高官员杨洁篪举行了长达四个半小时的会谈。根据白宫高级官员的说法，沙利文当时清楚表达了美国关切北京对台湾的咄咄逼人的行为，并表明要确保维护台湾海峡稳定，并确保各方不会单方面改变现状。

大陆官媒《新华社》写道：“台湾问题事关中美政治基础，处理不好将产生颠覆性影响。”

除了台湾议题，沙利文和杨洁篪还谈到了乌克兰危机和朝鲜问题。沙利文周四在座谈会上透露，就乌克兰危机而言，美国还没有看到北京采取任何系统性的努力来帮助俄罗斯逃避制裁，或者是为俄罗斯提供任何巨大的军事支持。

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京周三通电话，赞扬中俄关系所谓良好的发展势头，并承诺与俄方“在核心利益和重大关切问题上相互支持，密切两国战略协同”。这是二人在俄罗斯入侵乌克兰后的第二次通话。中国大陆一直声称在乌克兰冲突问题上保持中立立场，但是拒绝谴责或制裁俄罗斯的侵略行径。

近几年，美中两国的关系陷入历史冰点。这两个世界最大的经济体在经贸、地缘战略、价值观和高科技等方面的竞争越来越激烈，在人权、技术安全等议题上存在巨大分歧。美国驻华大使伯恩斯上周在一场峰会上说，美中关系正处在一个“非常困难”的时刻，处于1972年尼克松访华以来的最低谷。