台艺人称发“这么多孩子走了”贴文出发点是为医护打气

台湾艺人郭彦均5月发文转述医护朋友对话称“看到这么多孩子就这样走了”，引起台湾社会热议。郭彦均昨天（16日）说，发文不够谨慎造成误会，会深刻检讨，但出发点只想为医护人员加油打气。

郭彦均昨天接受《联合报》和中央社的访问时说，当初发出这篇帖文后，整起事件“像海浪一样，最后一发不可收拾”，所以最后才决定删文并写下道歉文。他说，自己的出发点是想对医护释出善意，没想到被扭曲解读。他表示，自己以前不知道什么是农场文，但经过这次事件，他终于知道了。

针对中央流行疫情指挥官陈时中和行政院长苏贞昌说要严惩时，郭彦均说，苏贞昌了解到这背后明显有人操作，但操作的并不是自己，要惩罚的是那些内容农场，所以他表示当时并不害怕；陈时中也说已看过文章，了解他并无恶意，因此郭彦均说，自发生事情来，没有任何政府官员打过电话给自己。

郭彦均还说，自己很害怕风波会影响到节目，所以两个礼拜多来他完全没有接受采访，低调等待事情结束。

他表示，台湾人大部分都很善良，但台湾人不应该利用台湾人的善良。他说：“我们很容易相信社群媒体给我们的东西，包括标题或内容。而我身为公众人物，平时更容易得到许多社会资源，应该多做对社会有贡献的事，这次我学到了以后要更小心，但该说的话、想做的事，一定会继续。”