中韩海洋事务对话：加强沟通防止偶发性冲突

中国与韩国今天（17日）召开海洋事务对话合作机制第二次会议，双方同意要加强沟通合作，防止偶发性冲突发生。

综合中新社和韩联社报道，会议由中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮与韩国外交部东北亚局局长崔喜德共同主持。报道形容会议在友好、务实氛围中举行，双方就中韩涉海问题、海洋法规与政策、渔业问题、加强合作等交换意见。

双方积极评价中韩海洋事务对话合作机制在推进两国涉海交流合作、妥善管控海上矛盾分歧、维护海上局势稳定方面发挥的作用。双方也就遵守海事相关国际法，基于相互尊重维护海洋权益和海洋秩序的重要性达成共识。

会议同意持续深入推进机制建设，通过谈判协商解决处理海上问题，加快海域划界谈判，加强海洋科研、生态环保、航运、渔业、海上执法、海事安全和海空安全等方面的务实合作，不断增进互信，努力将黄海打造成为和平之海、友谊之海、合作之海。

据韩国外交部介绍，韩中双方一致认为，应通过加强沟通与合作增进互信，防止偶发性冲突发生。为此，双方商定将就两国海警部门之间建立对话机制等加强沟通与合作的方案继续进行协商。

韩方强调，双方有必要加快推进海域划界谈判进程，合作管理有关水域内的各类活动。双方还就日本福岛核污水排海、生物多样性保护等问题进行交流。

韩中海洋事务对话合作机制于2019年12月启动，去年4月首次举行第一次会议。双方商定将以线下方式举行第三次会议。