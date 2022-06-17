付刚峰任中国国家开发投资集团党组书记

中国国家开发投资集团有限公司（国投集团）迎来新任“一把手”。

据国投集团官网消息，中国国家开发投资集团有限公司6月17日召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志在会上宣布了中央关于国家开发投资集团有限公司董事长、党组书记任职的决定：付刚峰同志任国家开发投资集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国远洋海运集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务。

据澎湃新闻报道，付刚峰毕业于西安公路学院管理工程专业硕士，高级会计师，拥有多年企业管理工作经历。

付刚峰历任蛇口中华会计师事务所副所长，蛇口工业区总会计师室主任，蛇口工业区副总会计师，蛇口控股财务总监，蛇口工业区财务总监，招商局集团财务部总经理、副财务总监、总会计师，招商局港口控股有限公司执行董事兼董事会主席，招商银行股份有限公司副董事长，招商局集团董事、总经理等职，于2019年9月任中国远洋海运集团有限公司董事、总经理、党组副书记，直至此番履新。

此前担任国投集团董事长、党组书记的白涛已于2022年1月任中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长。

中国国投集团成立于1995年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中国最早设立的综合性国有资本投资公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投集团注册资本339亿元（人民币，下同，70.11亿新元），截至2021年末，集团资产总额7664亿元，员工约5万人。2021年集团实现营业总收入1945亿元，利润总额461亿元。