瑞银预估台央行9月和12月再加息12.5个基点

台湾中央银行继今年3月，昨天（16日）宣布再调升贴放利率12.5个基点（0.125个百分点），瑞银预计，台湾央行还会在今年9月和12月再各加息12.5个基点，并预估台湾全年通膨将会达到2.9％。

据台湾《联合报》报道，针对台湾央行6月16日连续两次季度会议的政策贴现率上调12.5个基点，使政策利率上升至1.50％，还上调了担保贷款和临时住宿再融资的利率，并将存款准备金率提高了25个基点，是自2008年以来的首次增长，瑞银投资银行研究部北亚地区经济师邓维慎指出，这是台湾央行明确的紧缩姿态。

邓维慎说，央行的声明表明，政策利率和存款准备金率的上调将发出货币紧缩政策立场的明确讯号，有助于加强政策效果和控制台湾通胀预期，从而实现价格稳定和金融经济发展良好的政策目标。

邓维慎预计台湾会有更多的加息，因为原本就预计央行将在本次会议上会再次加息，“但12.5个基点的加息幅度小于我们预期的25个基点”，他预测央行将继续在9月和12月的会议上分别再调升12.5个基点。

此外，瑞银的美国经济团队预计，美联储将在2022年内再加息175个基点 ，包括7月加息75个基点和9月会议加息50个基点。

瑞银预计台湾2022年全年通膨率将达到2.9％，2022年第三季度将保持在2.5％以上。