中国半年来批捕涉养老诈骗案的160余名嫌犯

中国为期半年的打击整治养老诈骗专项行动已进入中段，官方通报，专项行动开展以来，检察机关已批捕以养老为名实施的欺诈类侵财案件和专门针对老年人的欺诈类侵财案件160余人，起诉660余人。

据中新社报道，中国最高人民检察院今天（17日）发布六件打击整治养老诈骗犯罪典型案例，揭示养老诈骗的常见手段。其中，有的以投资养老产业为名集资诈骗，有的以预定养老公寓床位为名向老年人非法集资。

最高检第四检察厅负责人分析说，当前针对老年人实施的诈骗犯罪主要利用了老年人的身心特点，并与当代社会热点与信息网络技术相结合，普通诈骗与电信网络诈骗、金融诈骗相互交织，诈骗话术、手段“迭代升级”、复杂多变。

这位负责人称，六个案例涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪等涉养老诈骗相关罪名，“希望通过这些发生在身边的真实案例，引导老年人及其身边的子女亲属共同筑牢反诈防线”。发布案例也是彰显检察机关从严惩治养老诈骗犯罪的立场，“对以老年人为侵害对象的案件，依法从重处罚是办案的基本要求，即使在适用从宽处理规定时，也要严格把握从宽幅度”。

此次发布的“夏某等人诈骗、侵犯公民个人信息案”中，不法分子非法获取老年人个人信息，冒充国家工作人员办理“养老抚恤金”等诈骗老年人。最高检第四检察厅负责人称，利用非法获取的公民个人信息，有针对性的编排话术、编造产品或项目，实施精准诈骗，让诈骗更容易得逞。

最高检称，下一步将依法及时起诉一批重大养老诈骗案件，加大追赃挽损力度，全面形成对养老诈骗的从严惩治态势。在惩治犯罪的同时，检方还将针对专项行动明确的重点监督领域，特别是老年人个人信息保护、养老产品虚假宣传等开展公益诉讼工作。