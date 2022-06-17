美参议员提出法案加强对台安全援助

美国两名参议员在当地时间17日提出一项法案，以加强美国对台湾的支持，包括向台湾提供总值数十亿美元的安全援助，修改与美台关系有关的法律，将台湾列为主要的非北约盟友。

据路透社报道，由两名参议员梅南德斯（Bob Menendez）和格雷厄姆（Lindsey Graham）提出的《2022年台湾政策法案》，提出若中国大陆对台展开侵略性行动，美国可能将对中国大陆实施严厉制裁，并在下来四年向台湾提供45亿美元（62亿新元）的国外军事资金。

梅南德斯和格雷厄姆称，这项法案将是自《台湾关系法》以来，美国在对台政策上展开最全面的调整。

也是参议院外交关系委员会的梅南德斯说，这项法案发出了明确的信息，就是中国不应重蹈俄罗斯入侵乌克兰的覆辙。

一名熟悉这项法案的美国官员透露，法案的部分内容让总统拜登和美国国务院感到不安，他们担心这项法案可能会激怒到中国。

中国驻美大使馆、白宫和美国国务院尚未就路透社的评论请求做出回应。

这项法案也需要在众议院获得通过。另一项旨在美中竞赛上，加强美国竞争力的法案，已在美国国会被搁置了数月。

《2022年台湾政策法案》将优先处理并加快对台军售步伐，直到美国国会认为，对台威胁已显着减少，并指示国防部长制定培训计划，以增加美台军方的互操作性（interoperability）。

一旦生效成法，《台湾关系法》的部分内容届时也将被修改，包括提出美国的对台武器供应，应能够起到威慑作用，避免中国大陆展开侵略性行动。

法案也将敦促美国国务院就驻美国台北经济文化代表处更名为“台湾代表处”（Taiwan Representative Office）一事，寻求谈判。