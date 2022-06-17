中国网信办引用毛泽东论点 强调动态清零是“大仁政”

中国互联网信息办公室前天（15日）发表评论文章，引用毛泽东的“仁政”论，强调“动态清零”防疫策略是“事关全局和长远利益”的“大仁政”。

中国网信办前天在官网发表署名“王兴平”（“网信评”谐音）的文章称，围绕坚持“动态清零”还是选择“放开躺平”，一直是网络热点话题，“也是美西方和国内外别有用心之人对我们党和政府抹黑攻击的焦点问题”。

文章提到，面对前所未有的冠病疫情冲击，世界各国都没有只有利没有弊的万全之策，如何才能科学有效地制定防疫政策，关键是要把握好局部和整体的关系、短期和长期的关系，算大账、算总体账、算长远账、算生命账，进而作出对人民负责、经得起历史检验的正确决策。

文章引用了1953年毛泽东在总结韩战时提出的“大仁政”和“小仁政”的观点，强调仁政有两种，一种是为人民当前利益的小仁政，另一种是为人民长远利益的大仁政，两者必须兼顾，而重点应放在大仁政上。

文章认为，当前中国政府统筹疫情防控和经济社会发展的政策举措，就是“事关全局和长远、为着人民根本利益的大仁政”。

文章也引述《自然医学》杂志的预测称，中国有14亿人口，其中抵抗力弱的“一老一小”占三成六，若放弃“动态清零”，将在半年内造成1亿多人确诊，160万人染疫身亡。

文章称，中国大陆冠病感染率、死亡率均保持全球最低水平。反观国外，美国累计8500多万人感染、100多万人死亡，大约每330人中就有一人死于冠病，而中国大陆为每27万人中有一人。

文章强调，抗疫管控措施虽造成群众一时的生活不便和影响经济正常运行，但放任疫情发展会造成难以预料的后果和不可估量的损失，“事实上，全世界没有一个国家因为‘躺平’而恢复经济”。

受疫情封控措施影响，中国4月经济出现倒退，失业率升至6.1％，但最新公布的5月数据显示，经济已呈恢复势头；上海疫情也从4月暴发以来，在6月得到控制，官方也宣布“大上海保卫战取得重大阶段性成果”。

文章称，这些成效来之不易，也从实践证明中国政府统筹疫情防控和经济社会发展的一系列决策部署是正确的。

香港《星岛日报》引述分析认为，“王兴平”的文章不仅代表网信办，可能代表着中共更高层的声音。