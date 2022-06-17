港中大研究显示打疫苗加强剂可提高母乳中抗体

香港中文大学的一项研究显示，接种疫苗加强剂有助于提高母乳中抗体，为婴儿提供保护。

据星岛日报报道，中大医学院与西班牙研究人员合作进行研究，评估冠病病毒中和抗体在母乳中的水平及活性随时间所产生的变化。结果显示，完成接种冠病疫苗的妇女，存在于母乳中的抗体，会于接种第一剂疫苗后5至6个月消失；接种疫苗加强剂则有助再度激发冠病抗体，为婴儿提供保护。

中大医学院妇产科学系临床讲师梁晓如说，经常收到妈妈们的查询，她们对于感染冠病或接种冠病疫苗后应否喂哺母乳感到疑惑，梁晓如说，可以很肯定回答是应该喂哺母乳。她指，科研已证实上述两种情况，均会于母乳产生高水平的免疫球蛋白A（IgA），可让现在不能注射冠病疫苗的婴幼儿摄取抗体，对抗冠病病毒，但仍需要知道抗体可以在母乳中维持多久。

研究发现，母乳中的冠病病毒中和抗体水平及中和能力会随时间下降；在接种第一剂冠病疫苗后约150日，抗体将跌至无法侦测的水平；及接种第三剂疫苗可有效维持母乳的中和IgA分泌。研究结果已于《Ultrasound in Obstetrics & Gynecology》发表。

中大医学院妇产科学系教授潘昭颐说，这项研究证明接种冠病疫苗加强剂可有效激发母乳分泌出中和抗体，表明接种疫苗对维持母乳中中和抗体水平的重要性，可以为婴幼儿提供保护。