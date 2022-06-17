中金：中国下半年经济增速有望反弹至5.5%

多家券商就下半年中国国内宏观经济走势与A股市场表现给出预判。中金公司认为，疫情缓解，叠加政策发力，下半年经济增速有望反弹至5.5%左右。

据第一财经报道，中金公司研究部首席宏观分析师张文朗在16日的媒体会上说：“目前，国内经济正在经历2020年顺利破局之后的第二次‘闯关’，与2020年下半年实体与金融复苏显著分化的态势不同，今年下半年虚实复苏可能相对比较均衡。”

中金预测，今年二至四季度，GDP同比增速均值可能分别为1.2%、5.4%、5.5%。若疫情明显缓解，下半年增速有望高于此预测。

疫情影响方面，张文朗提到，实体经济方面，疫情不确定性上升，将放大对实体经济的短期冲击，不过一旦不确定性下降，经济反弹动力也比较强；楼市走势上，房地产或将企稳，复苏可能呈现“量稳价升”的态势。

值得关注的还有，由于疫情不确定导致存在调整成本，企业倾向于观望，短期内投资下行压力增大。家庭的观望情绪也比较浓，储蓄率走高。张文朗也提示称：“不要低估复苏斜率。”

宏观政策方面，他认为，目前的政策力度已经比较大，总体与2020年同期相当，但财政扩张对货币增速的贡献有望继续上升。

他说：“促进经济复苏的关键在于降低与疫情有关的不确定性，而宏观政策将继续加强保主体的力度，下半年财政扩张对货币增速的贡献将上升。”

对于A股下半年表现，中金公司策略分析师刘刚认为，海外市场的动荡并不是A股行情的主导力量，A股或走出“稳而后进”的特征。

从估值角度，刘刚提到，目前A股整体市场已经处于历史区间低位，有条件先做估值和情绪的修复，预计这种情形将持续一段时间。基于上述情况，他预判，A股或走出“稳”而后“进”的基调，短期内稳增长板块仍有配置价值，中期则偏向成长。

中金公司日前发表研报称，下半年A股行业配置策略考虑“以稳为主，先守后攻”，但“守”与“攻”的切换具体时间点可能也有较大不确定性。

中金建议，当前继续以“稳增长”为主线，关注三个方向：一是“稳增长”相关或有政策支持的部分领域：基建（传统基础设施及部分新基建）、建材、汽车及住房相关等有政策预期或实际政策支持的产业；二是估值不高且与宏观波动关联度相对不高的领域，特别是部分高股息领域：如基础设施、电力及公用事业、水电等；三是基本面可能见底、或供应受限，或景气程度在继续改善的部分领域：农业、部分有色及部分化工子行业、煤炭、光伏与军工等。

