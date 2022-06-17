确诊再破千 港府：疫情有反弹迹象

香港政府今日（17日）举行内部高层跨部门会议称，输入个案和本地个案都有上升迹象，今日确诊个案亦达1000宗以上，都是由群组形式出现，希望尽快切断传播链，避免大型爆发。

据东网报道，港府讨论说，要减少大型爆发，就要针对重点人群防疫，包括学校，保护学生是重要工作，但尚未有学校级大型爆发，希望尽量保持学生上学，每日快测安排将维持一直到今年学年结束，即约8月中，建议学校减少谢师宴、庆功宴等其他活动。

港府还指出，另一个重点场所是安老院舍、残疾院舍。港府认为，目前状况比较稳固，因为88%院友已接种第一剂，第二针亦超过七成，但会严格执行措施，例如院舍有紧密接触者会安排检疫。当局会继续加强院舍保护，员工之后需要打齐三针，即使完成疫苗接种，每日要快测，每两周需要核酸检测。

港府上周与专家会面指，奥密克戎（Omicron）传播力很强，加上很多人每日快测，就算没有病征都找到个案。截至昨晚，住院人数为422人，当中有一半需要隔离。医院中危殆、严重的有22人，需要到深切治疗部有三人，需要留意300至400人。

港府指出，每日个案破千，社会大众都密切关注，但现状的情况未影响医院工作量或构成压力。市民有打针抗体很高，病状严重性都大大下降，口服药物亦有效减低重症，现在用了3万剂，仍有足够药物储备。