海南烟草原副总杨开联潜逃23年后落网

中国海南省烟草公司原中共党组成员、副总经理杨开联潜逃23年后，于本月3日落网并押解回海南。

据中共海口市监察委员会昨天（16日）通报，在中共海南省委追逃办的指导和海口市委追逃办的统筹协调下，经海口市监察机关和公安机关的努力，杨开联本月3日在广东省揭阳市落网。

通报资料显示，杨开联，男，1956年出生，是广东省徐闻县人，海南省烟草公司原党组成员、副总经理，1999年出逃。2001年1月，中共海口市人民检察院以涉嫌巨额财产来源不明罪对其立案侦查。2018年2月，案件移交海口市监察委员会办理。

通报称，杨开联系海口市监察委员会成立以来，追回级别最高、涉案金额最大、出逃时间最长的在逃人员。

据澎湃新闻此前报道，今年5月19日，海口市监察委员会曾发布“悬赏通告”，称凡是提供重要线索或抓获杨开联的人士将获最高奖励20万元（人民币，41332新元）。

综合中国新闻网、澎湃新闻报道，杨开联及同公司的原中共党组书记、总经理陈罗荣于1999年10月因涉嫌严重经济犯罪，双双出逃。两人同年被免除职务。中国公安部发出通缉令，同年10月29日将陈罗荣缉拿归案。杨开联当时在逃，直至今年，共潜逃23年。

澎湃新闻报道称，杨开联案为海南烟草自成立以来最为严重、最为经典的一起经济犯罪案件，在整个海南省乃至全中国烟草行业引起强烈的震动。