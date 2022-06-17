胡润首发布元宇宙潜力企业榜 大湾区企业占多

胡润研究院15日首次发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》，报告显示腾讯控股、阿里巴巴、百度、网易、华为、歌尔股份、小米集团、中兴通讯等20股进入最具潜力20强，企业总部所在地在粤港澳大湾区占全中国22%。

据《广州日报》报道，本次榜单调研范围为所有中国企业，企业性质包括了民营企业和国资控股企业。榜单列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强，分为四个阶段：最具潜力20强、50强、100强和200强。另外还有“未来之星企业”。 “最具潜力企业”价值在10亿美元以上，“未来之星企业”价值不到10亿美元。

元宇宙五大产业领域中，底层技术类的上榜企业最多，占比38%，，以中兴通讯、欧菲光、科大讯飞为代表主营业务为软体与数据服务的公司最多，占比17%。

企业榜列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强，企业总部所在地包括了中国内地及港澳台地区，所在地位于北京、上海、深圳的企业占一半；北京企业最多，有55家；其次是上海，33家；深圳第三，23家；杭州第四，15家；广州第五，13家，其中南沙有3家。粤港澳大湾区占全国22%，当中香港的企业以五家与厦门并列在全国城市中排名第九。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润介绍：“目前，我们比较认同的元宇宙定义是：利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，这个世界是具备新型社会体系的数字生活空间。最具潜力100强企业中，目前相当多是围绕VR产业，比如歌尔股份VR头显出货量占据全球70%以上份额。”

他说：“除了VR产业，我们发现最具潜力的企业，发力点主要在六个方面：共创赋能平台、NFT数字藏品平台、沉浸式活动空间、虚拟数字IP、虚拟游戏、工业元宇宙。”

胡润说：“根据花旗银行的预测，到2030年，元宇宙的用户总数将达到50亿人，元宇宙经济的潜在市场规模可能在8万亿美元到13万亿美元之间。这是一个很大的市场，也是一个很有趣的概念，涵盖了相当多的领域，也注定会对每一个人的未来生活产生巨大的影响。”