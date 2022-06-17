中共政治局要求深化对金融工作政治性的认识

中共中央政治局召开会议，要求提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻把握金融工作规律，深化对金融工作政治性和人民性的认识。

据中国央视新闻报道，政治局今天（17日）召开会议，审议《关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改进展情况的报告》，中共总书记习近平主持会议。

会议认为，巡视工作聚焦职能责任强化政治监督，坚持发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展，发挥了反腐利剑作用。中共中央把抓巡视整改作为推动金融业改革发展的重要举措，作出一系列重要指示，为整改工作指明了方向、提供了根本遵循，推动巡视整改取得阶段性成效。

会议提出，金融单位党委（党组）履行整改主体责任，对照巡视反馈意见抓好落实，一些突出问题和风险隐患得到化解，领导班子、干部队伍和基层党组织建设得到加强。纪检监察机关、组织部门加强整改监督，对突出问题开展专项治理，严肃查处一批违纪违法问题。有关职能部门用好巡视成果，完善制度机制，加强行业监管。

会议强调，要提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻把握金融工作规律，深化对金融工作政治性和人民性的认识，也要把巡视整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，为金融业健康发展提供坚强政治保障。

中央第八轮巡视为期两个月，包括中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会在内的25家金融单位党组织成为巡视对象。

中央纪委国家监委网站早前通报，中央巡视工作领导小组今年2月在巡视集中反馈会议上，指有的单位“靠金融吃金融”，重要岗位、重点领域和关键环节廉洁风险比较突出。