亚洲最大铁路枢纽客站北京丰台站下周开通运营

中国国家铁路集团有限公司（下称，国铁集团）宣布，经过四年的改扩建，百年老站北京丰台站将于6月20日开通运营。

据中新社报道，改建后的北京丰台站是亚洲最大铁路枢纽客站，将安排京广高速铁路，京沪、京九普速铁路等多条线路的列车始发终到作业，运营初期安排旅客列车120列。

国铁集团介绍，丰台火车站始建于1895年，曾服务老京张铁路、京广铁路、京沪铁路等多条线路，开办客货运输、列车编组技术作业等业务。随着北京城市建设和铁路的快速发展，车站承担的相关业务相继移交北京西站、丰台西站等站办理，至2010年运输业务全部停办，2018年9月实施改扩建工程。改建后的北京丰台站站房建筑面积约40万平方米，每小时最高可容纳14000人同时候车，设有32条到达出发线，32个客运站台面。

北京丰台站也是中国首座采用高铁、普铁双层车场重叠设计的特大型车站，形成了“顶层高铁、地面普铁、地下地铁”的立体交通模式，方便旅客“无缝”换乘城市交通；建设了人性化、便捷的旅客服务系统和覆盖全站的无障碍设施，可提供售票、问询、公安制证、快递、重点旅客预约和急客临时改签等服务；采用光伏发电系统、自然照明系统、自然通风系统，可大幅节约建设投资和今后运营的节能降耗。

国铁集团称，北京丰台站的开通运营，将进一步强化北京综合交通运输服务功能，极大便利民众出行，对不断增强广大旅客美好旅行的幸福感、获得感，促进首都经济社会发展，具有十分重要的意义。