中国中小微企业吸纳毕业生就业可获税费减免

中国高校毕业季临近，中国教育部今天（17日）要求各地支持中小微企业更多吸纳毕业生就业，并向这些企业给予税费减免等扶持政策。

综合《上海证券报》和中国新闻网报道，中国国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍大学生就业和返乡工作有关情况。

教育部学生司副司长吴爱华称，国办文件提出了促进高校毕业生就业的20条政策措施，促进2022届高校毕业生就业和今后的就业工作。

文件要求各地支持中小微企业更多吸纳毕业生就业，给予一次性吸纳就业补贴、社会保险补贴、税费减免等扶持政策。同时，支持毕业生自主创业，给予创业担保贷款及贴息、税费减免等政策。同时，今年还将继续稳定扩大国企招聘规模。

文件也首次提出，社区专职工作岗位出现空缺要优先招用，或拿出一定数量专门招用高校毕业生。对到中西部地区、艰苦边远地区县以下基层事业单位正式工作的高校毕业生，给予学费补偿和国家助学贷款代偿。

文件还明确指出，毕业生六个月内已进行体检的，原则上不得要求重复体检，这既解决了毕业生求职中常常被要求重复体检的问题，也维护了毕业生的健康权益。文件还提出简化就业手续，从2023年起，取消高校毕业生就业报到证，不再将报到证作为毕业生录用、落户、档案转接等手续的必需材料。

文件也提出多项阶段性政策措施来积极应对疫情影响，包括推出助学贷款减负政策，免除今年应偿还的国家助学贷款利息，本金可申请延期一年偿还。此外，对因疫情延迟离校的，延长毕业生报到入职、档案转递、落户办理时限。

另外，中国教育部体卫艺司副司长刘培俊在会上针对校园招聘活动说，原则上，有疫情的地区，高校所在城市连续七天及以上社会面无新发疫情，可组织校园招聘活动。

刘培俊也要求各地及时调整优化高校疫情防控政策，支持部分地区、部分高校有意愿的学生离校返乡，对于满足条件的返乡学生，免予集中隔离观察；确需隔离的返乡学生，免除集中隔离费用，不得层层加码。

中国经济增长步伐放缓，多个经济大省接连受到疫情冲击，中国今年将在就业岗位需求迅速紧缩的情况下，迎来人数最庞大的一届高校毕业生，人数达到1076万人，首次突破千万大关。