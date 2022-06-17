中共四位省级党委常委添新职务

中共有四位省级党委常委新添加了职务，包括江西省委常委罗小云、江西省委常委梁桂等四人。

据《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈 ”报道，江西省委常委罗小云已任江西省委政法委书记。罗小云1965年5月出生，江西吉水人。2015年任江西省水利厅厅长，2020年8月同时担任江西省副省长。

江西省政府官网显示，罗小云负责民政、水利、水文、气象、农业农村、退役军人事务、民族宗教、乡村振兴、农业科研等方面的工作。分管省民政厅、省水利厅、省农业农村厅、省退役军人事务厅、省民族宗教事务局、省乡村振兴局、省供销合作社联合社、省农业科学院。联系省气象局、省残疾人联合会。

这两日，包括罗小云在内，江西、宁夏先后有四位省委常委添了新职务。

除了罗小云履新之外，江西省委常委、常务副省长梁桂6月16日已兼任赣江新区党工委书记。此前，赣江新区党工委书记一职由江西省政府副省长殷美根担任。

另外，宁夏刚刚完成换届。中共宁夏委员会会议6月14日举行，选出委员会常务委员会委员、书记、副书记。新常委包括陈春平、郭建军、赵旭辉、王刚。王刚6月16日任宁夏党委政法委员会书记。

银川市6月16日召开全市领导干部大会，宣布张雨浦不再担任中共银川市委书记、常委、委员职务，自治区党委常委赵旭辉兼任中共银川市委书记。

赵旭辉，曾任宁夏回族自治区工业和信息化厅党组书记、厅长，去年2月任银川市委副书记，代市长，3月当选市长。