报告：八成互联网电视系统存非法采集数据问题

中国信息通信研究院发布报告说，中国互联网电视用户数10.83亿户。在对多款互联网电视产品开展安全评测中，80%的电视系统存在用户数据被非法采集共享的问题。

据人民网报道，中国信息通信研究院发布《OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告（2022年）》。OTT是“OverTheTop”的缩写，是指越过运营商，通过互联网向用户提供各种应用服务。OTT终端，中国一般指的就是互联网电视。

报告指出，OTT终端产业迅猛发展的同时，也带来了诸多安全问题，如漏洞修补不及时、控制模块越权操控、语音控制内容被篡改、应用软件/SDK过度索取权限、用户数据被非法采集共享、直接采集共享MAC等不可变更设备标识等。

特别是在数据安全和个人信息安全方面，互联网电视上APP和第三方SDK强制授权、过度索权、超范围收集个人信息的现象大量存在；流量欺诈方面，OTT领域虚假作弊流量比例较高，榨取广告市场预算，威胁家庭用户的安全；内容方面，内容盗版侵权，二创、搬运等软盗版行为突出，影响视频付费市场发展；投屏安全方面，投屏更加便捷但也存在泄漏用户隐私的风险。

在互联网电视安全检测与分析方面，报告指出，对多款互联网电视产品开展安全评测，测试表明75%的被测电视操作系统存在已知安全漏洞；80%存在调试接口防护问题；应用安装、语音控制模块普遍存在安全隐患；60%的预装APP存在违规采集共享MAC地址等用户信息的问题；80%电视系统的内置SDK、预装应用存在未获得用户同意向第三方共享用户敏感数据的问题；APP隐私政策普遍存在内容展示不完善等问题。

报告建议加强行业管理；加快制定技术标准；利用隐私计算技术，发挥数据要素价值；推进安全检测认证，加强平台审核与管理；加强宣传教育，提高用户隐私保护意识等。

