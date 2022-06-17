中国福建舰下水 A股航母概念股午后大涨

中国第三艘航空母舰今早（17日）下水，命名“福建舰”。受下水消息提振，相关A股航母概念股今午出现大涨。

据第一财经网报道，中国福建舰下水仪式今天举行，受“福建舰”下水消息影响，A股航母概念股午后冲高，个股方面，银邦股份涨停，宝塔实业触及涨停，振芯科技、东方锆业等个股跟涨。

报道查询天眼查APP发现，“航空母舰”商标已被多家公司及自然人申请注册，国际分类包括机械设备、运输工具、金属材料等，有40余枚商标状态为已注册，20余枚商标状态为无效。

据Wind航母指数，“航空母舰”涉及29家相关上市公司，覆盖航母制造（船舶建造、动力业务、机电设备）、电子科技（雷达）、材料（光学材料、钢铁及结构设计）、通信（导航、卫星、无线电）、航空航天（直升机、飞机关键零部件）、智能安防等相关产业链。具体来看，相关上市公司包括航天发展、航发控制、中航西飞、中船科技、光电股份、中航电子、北方导航、中航重机、中国重工等。

受“福建舰”下水消息提振涨停的银邦股份主要从事铝热传输材料、铝钢复合材料、多金属复合材料等新材料的研发、生产和销售，生产的铝热传输材料全面应用于航空航天等领域。

另一领涨的振芯科技是中国国内北斗终端最大供应商，拥有围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”的完整北斗产业链，并且被列为国家重点支持的北斗系列终端产业化基地。