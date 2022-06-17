中国卫健委：全国疫情平稳但局部疫情仍有波动

中国国家卫生健康委今天（17日）说，中国全国疫情形势总体平稳，但局部疫情仍然有波动。

据中国新闻网报道，中国卫健委疾控局一级巡视员贺青华在国务院联防联控机制的记者会上说，北京近一周持续发现有感染者，与天堂超市酒吧人员聚集有关，波及北京市多个区，但北京近两天感染者均来自隔离观察人员，扩散风险有所降低。

贺青华说，上海近期持续报告零星的非管控人员感染，个别区域还存在隐匿社区传播风险；内蒙古二连浩特、赤峰疫情整体呈下降趋势，但仍有重点人群和来源不明的感染者，局部地区存在社区传播扩散风险；吉林通化、白山市出现来源不明的社会面感染者，这也说明仍然存在一定的社区传播风险。

贺青华指出，就全国层面来讲，疫情防控压力是持续存在的，国务院联防联控机制将坚持“外防输入，内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针不动摇，积极指导各地加强科学防控，精准施策，高效处置，突出重点环节和重点场所的疫情防控，采取更加有针对性的措施，尽快控制局部聚集性疫情。

美国驻华大使伯恩斯周四（16日）说，他预计北京的清零政策将持续至2023年初，这将极大地挫伤美国和欧洲对华投资的积极性。但中国互联网信息办公室前天（15日）发表评论文章，引用毛泽东的“仁政”论，强调“动态清零”防疫策略是“事关全局和长远利益”的“大仁政”。