下午察：中国大陆对台农渔产品的禁令

中国大陆又开始禁运台湾农渔产品了。从本周一（6月13日）起，大陆以检出禁药为由，禁止台湾石斑鱼输入。就在前天，中国大陆也对外公布，指从台湾输入的冰鲜及冷冻水产品的外包装样本中检出冠病病毒阳性，已经从6月10日起暂停接受相关企业的产品进口申报一周。

这令人回想起，去年大陆也接连禁运台湾的凤梨、释迦、莲雾。大陆屡屡以食品安全为由切断台农渔产品供应，台湾也每次都拿出证据反驳，双方各说各话。

大陆选择禁运台湾什么产品，选择何时颁布禁令，都值得推敲。

台湾石斑鱼白带鱼有问题？

中国大陆海关总署官网6月10日通告，自去年以来，多次从台湾输入大陆的石斑鱼中检出孔雀石绿、结晶紫禁用药物和土霉素超标。为防范风险，保护消费者健康和生命安全，依据相关法律法规和标准，决定自6月13日起暂停台湾石斑鱼入口。

台湾对此强烈反弹。台湾总统蔡英文11日在面薄批评，大陆再次以“突袭式通知”的方式颁布禁令，再次违反国际贸易规范，对两岸的贸易正常往来毫无帮助，更是片面伤害两岸关系。“我们要表达严正谴责。”

台湾总统蔡英文今天在视察高雄永安区渔会加工厂、苏班长安心鱼场时，痛批中国大陆突袭式阻断自由贸易。（自由时报）

台湾陆委也召开视讯会议表达抗议，并称不排除向世界贸易组织（WTO）申诉。台农委会则强调，台湾石斑鱼品质佳，过去五年没有验出用药超标，2019年至2020年没有收到陆方通报，去年才接报两家养殖场用药超标。但农委会追查后认为安全无虞，完全符合规定，陆方事后未再回应。

台湾渔业署昨天称，中国大陆称禁药石斑鱼来自三家养殖场、两艘活鱼搬运船，货源来自11家养殖场，经检验并未查出禁药违规。

而就在前天，中国大陆国台办发言人马晓光在记者会上称，从台湾输入的冰鲜及冷冻水产品的外包装样本中检出冠病核酸阳性，按照相关规定，已从6月10日起暂停接受相关企业的产品进口申报一周。据台湾联合新闻网报道，相关冷冻水产品为白带鱼。

去年禁运的凤梨、释迦、莲雾

中国大陆去年也曾两度禁运台湾农产品。其中，中国大陆海关总署去年2月26日称，2020年以来多次从台湾输入的菠萝（台湾称凤梨）中截获检疫性有害生物，决定从3月1日起暂停台湾菠萝输入大陆。

当时，台湾总统蔡英文还发起“吃凤梨，挺农民”活动，希望通过内销帮凤梨农挺过这一关。

台湾总统蔡英文去年发起“吃凤梨，挺农民”活动，希望通过内销帮凤梨农挺过这一关。（互联网）

七个月后，中国大陆再出禁令。大陆海关指多次从台湾输入大陆的番荔枝（台湾称释迦）和莲雾中检出检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧，从9月20日起暂停上述两种水果的进口。

细看上述几种台湾农产品被禁的记录，大陆公布禁令日期与禁令生效日之间，相差没几天。

台北市长柯文哲评论石斑鱼被禁时就说：“你（中国大陆）前一天跟我说明天停掉，你觉得台湾人会爽吗？一定会觉得‘被搞’。”

禁运的产品与时间

台湾出口中国大陆的农产品种类不少，大陆称，这些被禁入口的农产品都有安全隐患，台湾则称这是刻意的经济施压、以农逼政等。从数字看，被禁的都是在外销上高度依赖大陆市场的农产品。先看一些数据：

据台湾农委会去年统计，台湾释迦和莲雾外销至中国大陆的数量，占总外销量的95%及97%。而外销至大陆的凤梨也站总外销量的90%以上。

石斑鱼方面，台湾年产大约2万吨，去年外销6681吨，产值约16.81亿元新台币（7800万新元）；其中大陆6121吨，占外销总数的91%，每年外销大陆的石斑鱼占整体年产量约三分之一。

可见，大陆是这些被禁台农渔产品的最主要外销市场，禁令对种植、饲养这些产品的农民冲击极大。

台湾政论节目评论员周玉蔻去年分析大陆禁运凤梨时批评，大陆一贯使用的“养、套、杀”策略，先用经济利益吸引，培养台湾对大陆市场的依赖，然后用政治力介入操作扰乱市场，以达到其目的。

她也指此前马英九执政时期开放陆客游，造成台湾观光旅游产业过度依赖大陆游客，民进党执政后大陆禁止台湾旅游，当时即造成台湾旅游业者一片哀鸿遍野。

民进党立委郑运鹏认为，禁运台湾农渔产品，是中国大陆在台湾大选前以商逼政的典型手段。民进党团干事长郑运鹏昨天也批评，大陆在台湾选前出了这些“先水果再渔产”禁令，让台湾无法出口，甚至告诉国际台湾农渔产品有虫害、药害，也不让台湾以科学检验方式对谈，就是要政治操作企图影响大选。

蓝营评论人则批评，绿营人士既然一直指责大陆“以农逼政”，为何多年来一直没有为台湾农产品打开大陆以外的出口渠道，打造冷链物流，让台湾农产品能销往更远的地区，并维持高品质。比如，去年4月，就不少新加坡消费者发现台湾外销的凤梨品质不稳定，民众买到“黑心”凤梨并纷纷将照片上载至社交媒体，新加坡的超市后来将该产品下架。同期销往日本的台湾凤梨，也传出褐化、“黑心”的现象。

去年4月，不少新加坡消费者发现台湾外销的凤梨品质不稳定，民众买到“黑心”凤梨并纷纷将照片上载至社交媒体。（面簿）

跌倒谷底的两岸关系

无论如何，两岸关系这几年可谓跌倒谷底，禁运台湾农渔产品当然会加深这种割裂。

国民党主席朱立伦上周在美国演讲未主动提“九二共识”，会后受访时称“九二共识”是“没有共识的共识”，在党内引起诸多争议，被认为是“亲美反共”。马晓光9日强调，“九二共识”不容任意扭曲；大陆《环球时报》前总编辑胡锡进也警告，若国民党放弃一个中国，将沦为“小民进党”，最终被泡沫化。

台湾文化大学国发大陆所副教授刘性仁今天在中时电子报撰文称，朱立伦“亲美反共”的直白程度，比任何一位国民党历任主席都还要强烈，国民党内对“九二共识”的各自表述是个大危机。

国民党主席朱立伦上周在美国演讲未主动提“九二共识”，会后受访时称“九二共识”是“没有共识的共识”。（法新社档案照）

实际上，对于凤梨、释迦、莲雾、石斑鱼这类在两岸贸易总额中占比不大的农产品，当两岸关系好时大陆就不在乎“让利”多些，出现问题彼此也能协商后灵活处理；当两岸关系不佳时，大陆随时挑出一两个被检出问题的农产品直接开刀，可是毫不手软的。

中国防长魏凤和上个周末在香格里拉对话上，再次宣示为了反台湾分裂，北京将“不惜一战、不惜代价，一定会打到底”。无论从军事、外交、贸易上看，两岸关系紧张程度不断升级，禁运农渔产品，只是关系恶劣的表象之一。

农产品屡遭禁运，凸显台湾渔农畜业如果真要摆脱被大陆“养、套、杀”，就要立定决心、认真经营与建设良好的国际物流与外销体系，发展适合国际市场的多元化产品。

但如果两岸关系继续恶化，到有朝一日兵戎相见，那受影响的就远不止农产品和台湾农民而已了。