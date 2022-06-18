恒大地产再被强制执行近2亿人民币

据企查查显示，身陷困境的中国房地产巨头恒大地产集团有限公司、成都恒大新北城置业有限公司、恒大地产集团成都有限公司日前新增被执行人信息，执行标的1.98亿余元（人民币，下同，约4100万新元），执行法院为广州市荔湾区人民法院。截至目前，恒大地产集团有限公司被执行总金额已超185亿。

根据北京青年报报道，广田集团昨天（17日）发出公告，受第一大客户恒大集团债务危机影响，公司应收账款周转缓慢。公司近期因流动资金紧张出现部分银行债务逾期的情形，除前期已披露债务逾期情况外，截至公告日，新增逾期本金合计71076.13万元。

此外，全筑股份周二公告称，公司已起诉第一大客户恒大集团。全筑股份称，公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司与第一大客户恒大集团因工程款纠纷事宜已向多地法院提起诉讼。根据全筑股份披露的数据，截至目前公司及全筑装饰向恒大集团发起的诉讼案件涉案金额总计6.09亿元。

恒大集团有限公司上月已新增多则被执行信息，其中一则执行标的达16.9亿元。

恒大物业今年3月22日在港交所公告称，公司在审核截至2021年12月31日止年度的财务报告过程中，发现公司有约为人民币134亿元的存款，为第三方提供的质押保证金，被相关银行强制执行。