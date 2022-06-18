消息：中国央行未受理蚂蚁集团设立金融控股公司申请

接近中国央行（中国人民银行）人士昨天（17日）表示，目前央行没有受理蚂蚁集团设立金融控股公司申请。

根据上海证券报报道，该人士说，按照行政许可相关规定，央行在受理申请人提交的金融控股公司设立申请后，将对外进行公告。

此前有消息称，中国央行已经接受了阿里巴巴旗下蚂蚁集团成立金融控股公司的申请，使其上市计划出现新的转机。

路透社昨晚（17日）引述三名知情人士报道，中国央行已接受蚂蚁集团设立金融控股公司的申请。这是结束蚂蚁集团长达一年整改和重启上市的关键一步。

报道称，中国人民银行预计将批准蚂蚁集团的申请，显示这家中国金融科技巨头将摆脱之前的监管限制。

上述知情人士透露，中国人民银行本月接受蚂蚁集团设立金融控股公司的申请，但蚂蚁集团和中国人民银行昨天均未回应路透社的置评请求。

蚂蚁集团的母公司阿里巴巴的股价周五（17日）在纽约交易所开市后，上扬了4%。

上述因保密关系要求匿名的知情人士说，蚂蚁集团配合中国金融监管机构整改业务，中国央行答应重新审批蚂蚁集团设立金融控股公司的申请，显示该集团很快将获得久候的公司牌照。

阿里巴巴集团创办人马云2020年10月底在上海外滩金融高峰论坛中抨击中国金融监管系统，称银行是“当铺思维”、“只讲风险控制，不讲发展”。随后，阿里旗下的蚂蚁集团规模超过370亿美元（约514亿新元）的首次公开募股（IPO）突然被叫停。蚂蚁集团的金融业务也因此面对整改。

中国人民银行2020年12月在发给路透社的声明中说，作为整改的一部分，蚂蚁集团当时拟定申请设立金融控股公司，确保该集团所有金融业务均受到监管。

彭博社上周引述知情人士报道，中国证监会已设立工作小组，评估重启蚂蚁在A股上市的可行性方案。与此同时，蚂蚁对金融控股公司牌照的申请已接近获批，获颁这一牌照将让集团接受与银行类似监管，为重启上市扫清障碍。

中国证监会在官网回应称，未进行这方面的评估和研究工作，但支持符合条件的平台企业在境内外上市。蚂蚁则发公告，称集团正在监管部门指导下专注落实整改工作，目前没有启动IPO的计划。

尽管中国证监会和蚂蚁集团随后双双否认，但分析仍认为蚂蚁有望年内挂牌，以舒缓中国经济与日俱增的压力。